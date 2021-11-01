16-й тур
Металлист
2 : 0
Альянс
01.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первая лига. Металлист обыграл Альянс и продолжает уверенно лидировать

Харьковская команда забила два гола

  • 01.11.2021 20:24
  • 1080 просмотров
  • 6 комментариев
Первая лига. Металлист обыграл Альянс и продолжает уверенно лидировать
© metalist.ua

В заключительном матче 16-го тура Первой лиги «Металлист» на своем поле обыграл «Альянс» со счетом 2:0, дубль оформил Евгений Пидлепенец.

Харьковская команда набирает 41 пункт и продолжает уверенно лидировать, опережая «Кривбасс» на 7 очков и «Оболонь» - на 11.

«Альянс» занимает 4-е место с 26 пунктами.

Первая лига. 16-й тур

Металлист - Альянс 2:0
Голы: Пидлепенец, 74, 83

«Металлист» (стартовый состав): Рыбка, Горбунов, Романюк, Мизюк, Порох, Демченко, Танчик, Балули (к), Танковский, Пейшото, Харрис

«Альянс» (стартовый состав): Важинский, Пикуль (к), Неплях, Осадчий, Герт, Лебеденко, Поднебенный, К.Ярошенко, Шарай, Агапов, Загинайлов

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    FoZZy
    FoZZy, 01.11.2021 20:25
    +2
    «Металіст» Підлепенець Рухаємося далі, а тролям: "Нехай щастить"!
    Ссылка
    Вячеслав Федак
    Вячеслав Федак, 01.11.2021 20:52
    +1
    Что " изнасилованный" в прошлый раз през Альянса скажет на этот раз?)
    Металлист с победой!
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 01.11.2021 20:33
    +1
    кстати, если бы на запашок их президента, который мелет языком как метлой, то Альянс очень таки неплохая команда. Надеюсь у нее появится более достойный владелец, чем то эмоциональное животное еще и плакса.
    Ссылка
    hakkinen
    online
    hakkinen, 01.11.2021 20:30
    0
    Ну, так... на полшишечки...
    Можно сказать - Альянс не изнасилованный.
    Ссылка
    Boss
    online
    Boss, 01.11.2021 20:29
    0
    Металл с победой, Балули космос, Альянс достойно смотрелись.
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 01.11.2021 20:28
    -1
    Молодцы! Подлипинец и Балули сегодня красавчики! А у Хариса и Пейшото, что то не пошла сегодня игра совсем. Спасибо увлекательный матч и чудесную победу! Получил сегодня массу удовольствия!
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