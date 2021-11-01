Первая лига. Металлист обыграл Альянс и продолжает уверенно лидировать

В заключительном матче 16-го тура Первой лиги «Металлист» на своем поле обыграл «Альянс» со счетом 2:0, дубль оформил Евгений Пидлепенец.
Харьковская команда набирает 41 пункт и продолжает уверенно лидировать, опережая «Кривбасс» на 7 очков и «Оболонь» - на 11.
«Альянс» занимает 4-е место с 26 пунктами.
Первая лига. 16-й тур
Металлист - Альянс 2:0
Голы: Пидлепенец, 74, 83
«Металлист» (стартовый состав): Рыбка, Горбунов, Романюк, Мизюк, Порох, Демченко, Танчик, Балули (к), Танковский, Пейшото, Харрис
«Альянс» (стартовый состав): Важинский, Пикуль (к), Неплях, Осадчий, Герт, Лебеденко, Поднебенный, К.Ярошенко, Шарай, Агапов, Загинайлов
Источник — Sport.ua
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Металлист с победой!
Можно сказать - Альянс не изнасилованный.
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