Милан
0 : 0
Порту
03.11.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Милан – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Россонери» должны наконец-то набрать первые очки

  • 01.11.2021 14:45
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Милан – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 ноября, состоится матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором итальянский «Милан» примет португальский «Порту». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Милан

 

Прошлый сезон для «россонери» стал самым успешным за последние девять лет. Команда Стефано Пиоли стала вице-чемпионом Италии, пропустив вперед в турнирной таблице Серии А лишь принципиального соперника – миланский «Интер». Однако серебряные медали и путевка в Лигу чемпионов не могут не радовать многомиллионную армию болельщиков «Милана».

К сожалению, подопечные Пиоли провалили первую часть группового этапа турнира, потерпев три поражения с минимальным разрывом в счете. В нынешней ситуации выйти из квартета с «Порту», «Атлетико» и «Ливерпулем» хотя бы в Лигу Европы будет настоящим подвигом. Вероятно, именно «драконы» будут конкурентами «Милана» в борьбе за третье место, но только при условии, что итальянскому клубу удастся победить в ближайшем поединке.

Порту

 

Команда Сержиу Консейсау в прошлом сезоне не смогла защитить титул чемпиона Португалии, поскольку проиграла в чемпионской гонке лиссабонскому «Спортингу». Впрочем, высокая позиция Португалии в таблице коэффициентов УЕФА позволила «Порту» снова выйти в групповой раунд Лиги чемпионов, но уже в качестве серебряного призера.

В минувшем розыгрыше престижнейшего еврокубка подопечным Консейсау удалось добраться аж до четвертьфинала, поэтому очевидно, что в этот раз они снова попытаются выйти в плей-офф. Первое место в группе с 9 очками уже почти обеспечил себе английский «Ливерпуль», а вот за второе можно побороться с испанским «Атлетико», у которого тоже 4 балла в активе. Но для достижения успеха необходимо постараться набирать очки в каждом оставшемся матче, что сделать будет непросто.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Милан» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.06 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Милан»: Тэтэрушану – Калабрия, Романьоли, Эрнандес, Томори, Салемакерс, Кессье, Тонали, Беннасер, Леау, Жиру.

«Порту»: Кошта – Пепе, Сануси, Маркано, Мбемба, Феррейра, Диас, Груич, Оливейра, Мартинес, Тареми.

3 ноября, среда

«Милан» – «Порту»
Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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