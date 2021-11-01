В среду, 3 ноября, состоится матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором итальянский «Милан» примет португальский «Порту». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Милан

Прошлый сезон для «россонери» стал самым успешным за последние девять лет. Команда Стефано Пиоли стала вице-чемпионом Италии, пропустив вперед в турнирной таблице Серии А лишь принципиального соперника – миланский «Интер». Однако серебряные медали и путевка в Лигу чемпионов не могут не радовать многомиллионную армию болельщиков «Милана».

К сожалению, подопечные Пиоли провалили первую часть группового этапа турнира, потерпев три поражения с минимальным разрывом в счете. В нынешней ситуации выйти из квартета с «Порту», «Атлетико» и «Ливерпулем» хотя бы в Лигу Европы будет настоящим подвигом. Вероятно, именно «драконы» будут конкурентами «Милана» в борьбе за третье место, но только при условии, что итальянскому клубу удастся победить в ближайшем поединке.

Порту

Команда Сержиу Консейсау в прошлом сезоне не смогла защитить титул чемпиона Португалии, поскольку проиграла в чемпионской гонке лиссабонскому «Спортингу». Впрочем, высокая позиция Португалии в таблице коэффициентов УЕФА позволила «Порту» снова выйти в групповой раунд Лиги чемпионов, но уже в качестве серебряного призера.

В минувшем розыгрыше престижнейшего еврокубка подопечным Консейсау удалось добраться аж до четвертьфинала, поэтому очевидно, что в этот раз они снова попытаются выйти в плей-офф. Первое место в группе с 9 очками уже почти обеспечил себе английский «Ливерпуль», а вот за второе можно побороться с испанским «Атлетико», у которого тоже 4 балла в активе. Но для достижения успеха необходимо постараться набирать очки в каждом оставшемся матче, что сделать будет непросто.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Милан» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.06 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Милан»: Тэтэрушану – Калабрия, Романьоли, Эрнандес, Томори, Салемакерс, Кессье, Тонали, Беннасер, Леау, Жиру.

«Порту»: Кошта – Пепе, Сануси, Маркано, Мбемба, Феррейра, Диас, Груич, Оливейра, Мартинес, Тареми.

3 ноября, среда