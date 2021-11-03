Первое очко в группе. Милан на своем поле сыграл вничью

«Милан» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимал «Порту» в статусе аутсайдера. Команда после трех матчей не набрала ни одного очка.

Сегодня «Милан» не выиграл, однако сыграл вничью и набрал первый пункт в нынешней Лиге чемпионов.

Позже между собой сыграют «Ливерпуль» и «Атлетико».

Группа B

Милан - Порту 1:1

Голы: Мбемба, 61 (в свои ворота) - Диас, 6

Милан: Татарушану, Калабрия (Калулу, 46), Томори, Романьоли, Эрнандес, Тонали (Кессие, 69), Беннасер, Сейлмейкерс, Браим (Крунич, 68), Леао (Мальдини, 85), Жиру (Ибрагимович, 76)

Порту: Коста, Жоау Мариу, Пепе, Мбемба, Сануси, Оливейра (Витинья, 69), Груйич, Отавио (Мартинес, 86), Диас (Бруно, 79), Тареми, Эванилсон (Консесау, 79)

1. Ливерпуль - 9 (3)

2. Порту - 5 (4)

3. Атлетико - 4 (3)

4. Милан - 1 (4)