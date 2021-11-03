Милан
1 : 1
Порту
03.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первое очко в группе. Милан на своем поле сыграл вничью

Итальянская команда только в четвертом туре набрала очки

  • 03.11.2021 21:40
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Первое очко в группе. Милан на своем поле сыграл вничью
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимал «Порту» в статусе аутсайдера. Команда после трех матчей не набрала ни одного очка.

Сегодня «Милан» не выиграл, однако сыграл вничью и набрал первый пункт в нынешней Лиге чемпионов.

Позже между собой сыграют «Ливерпуль» и «Атлетико».

Группа B

Милан - Порту 1:1
Голы: Мбемба, 61 (в свои ворота) - Диас, 6

Милан: Татарушану, Калабрия (Калулу, 46), Томори, Романьоли, Эрнандес, Тонали (Кессие, 69), Беннасер, Сейлмейкерс, Браим (Крунич, 68), Леао (Мальдини, 85), Жиру (Ибрагимович, 76)

Порту: Коста, Жоау Мариу, Пепе, Мбемба, Сануси, Оливейра (Витинья, 69), Груйич, Отавио (Мартинес, 86), Диас (Бруно, 79), Тареми, Эванилсон (Консесау, 79)

1. Ливерпуль - 9 (3)
2. Порту - 5 (4)
3. Атлетико - 4 (3)
4. Милан - 1 (4)

Источник — Sport.ua

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