Милан – Порту – 1:1. Курьезный автогол португальцев. Видео голов и обзор

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Милан» и «Порту» сыграли вничью со счетом 1:1.
Оба гола забили защитники португальской команды: Луис Диас – сопернику, Шансель Мбемба – в свои ворота.
Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур
«Милан» (Италия) – «Порту» (Португалия) – 1:1
Голы: Мбемба, 61 (автогол) – Луис Диас, 6.
«Милан»: Тэтэрушану, Романьоли, Калабрия (Калюлю, 46), Томори, Эрнандес, Беннасер, Б.Диас (Крунич, 68), Тонали (Кессье, 69), Жиру (Ибрагимович, 76), Леау (Мальдини, 85), Салемакерс.
«Порту»: Кошта, Мбемба, Жоао Мариу, Сануси, Сержиу Оливейра (Витинья, 69), Груич, Отавиу (Мартинес, 86), Л.Диас (Бруну Кошта, 79), Тареми (Пепе, 85), Эванилсон (Шику Консейсау, 79).
Предупреждения: Груич, 49. Томори, 55. Мбемба, 65. Витинья, 73. Шику Консейсау, 90+2.
Судья: Тюрпен (Франция).
3 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Видеообзор матча.
ГОЛ! 0:1. Луис Диас, 6 мин.
ГОЛ! 1:1. Мбемба, 61 мин (автогол)
|61'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Шансель Мбемба-Мангулу (Порту).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Порту).
Источник — Sport.ua
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