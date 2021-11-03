Милан
1 : 1
Порту
03.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Милан – Порту – 1:1. Курьезный автогол португальцев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

  • 03.11.2021 22:37
  • 191 просмотр
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Милан – Порту – 1:1. Курьезный автогол португальцев. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Милан» и «Порту» сыграли вничью со счетом 1:1.

Оба гола забили защитники португальской команды: Луис Диас – сопернику, Шансель Мбемба – в свои ворота.

Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

«Милан» (Италия)  «Порту» (Португалия)  1:1

Голы: Мбемба, 61 (автогол) – Луис Диас, 6.

«Милан»: Тэтэрушану, Романьоли, Калабрия (Калюлю, 46), Томори, Эрнандес, Беннасер, Б.Диас (Крунич, 68), Тонали (Кессье, 69), Жиру (Ибрагимович, 76), Леау (Мальдини, 85), Салемакерс.

«Порту»: Кошта, Мбемба, Жоао Мариу, Сануси, Сержиу Оливейра (Витинья, 69), Груич, Отавиу (Мартинес, 86), Л.Диас (Бруну Кошта, 79), Тареми (Пепе, 85), Эванилсон (Шику Консейсау, 79).

Предупреждения: Груич, 49. Томори, 55. Мбемба, 65. Витинья, 73. Шику Консейсау, 90+2.

Судья: Тюрпен (Франция).

3 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Видеообзор матча.

ГОЛ! 0:1. Луис Диас, 6 мин.

ГОЛ! 1:1. Мбемба, 61 мин (автогол)

События матча
61' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Шансель Мбемба-Мангулу (Порту).
6' ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Порту).

Источник — Sport.ua

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