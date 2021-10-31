Экс-украинка Заневская выиграла 80-тысячник ITF, обеспечив дебют в топ-100

Бывшая украинская теннисистка Марина Заневская (№103 WTA), которая выступает под флагом Бельгии, стала победительницей 80-тысячника ITF в Испании.
В матче за титул Заневская обыграла Елену Ин-Альбон из Швейцарии (№203 WTA).
Лес-Франкесес-дель-Вальес. Финал
Марина Заневская (Украина) – Елена Ин-Альбон (Швейцария) – 7:6(5), 6:4
С понедельника 28-летняя Заневская впервые в карьере окажется в первой сотне мирового рейтинга. Ранее в этом году она выиграла дебютный титул WTA.
Одесситка Заневская долгое время занималась в Бельгии в теннисной академии Жюстин Энен. В конце 2016-м года она сменила гражданство.
Источник — Sport.ua
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