Экс-украинка Заневская выиграла 80-тысячник ITF, обеспечив дебют в топ-100

Бывшая украинская теннисистка Марина Заневская (№103 WTA), которая выступает под флагом Бельгии, стала победительницей 80-тысячника ITF в Испании.



В матче за титул Заневская обыграла Елену Ин-Альбон из Швейцарии (№203 WTA).



Лес-Франкесес-дель-Вальес. Финал

Марина Заневская (Украина) – Елена Ин-Альбон (Швейцария) – 7:6(5), 6:4



С понедельника 28-летняя Заневская впервые в карьере окажется в первой сотне мирового рейтинга. Ранее в этом году она выиграла дебютный титул WTA.



Одесситка Заневская долгое время занималась в Бельгии в теннисной академии Жюстин Энен. В конце 2016-м года она сменила гражданство.