Экс-украинка Заневская выиграла 80-тысячник ITF, обеспечив дебют в топ-100

Марина в 28 лет впервые окажется в первой сотне

  • 31.10.2021 21:20
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Экс-украинка Заневская выиграла 80-тысячник ITF, обеспечив дебют в топ-100
© ITF. Марина Заневская

Бывшая украинская теннисистка Марина Заневская (№103 WTA), которая выступает под флагом Бельгии, стала победительницей 80-тысячника ITF в Испании.
 
В матче за титул Заневская обыграла Елену Ин-Альбон из Швейцарии (№203 WTA).
 
Лес-Франкесес-дель-Вальес. Финал
Марина Заневская (Украина) – Елена Ин-Альбон (Швейцария) – 7:6(5), 6:4
 
С понедельника 28-летняя Заневская впервые в карьере окажется в первой сотне мирового рейтинга. Ранее в этом году она выиграла дебютный титул WTA.
 
Одесситка Заневская долгое время занималась в Бельгии в теннисной академии Жюстин Энен. В конце 2016-м года она сменила гражданство.

Источник — Sport.ua

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