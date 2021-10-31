ГЕЦКО: «Беспокоит, что у Динамо и Шахтера нет квалифицированных нападающих»

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко после побед «Динамо» и «Шахтера» в УПЛ поделился ожиданиями от их матчей в Лиге чемпионов против «Барселоны» и «Реала».

«Беспокоит, что в рядах «Динамо» и «Шахтера» нет квалифицированных центральных нападающих, которые бы создавали проблемы соперникам в Лиге чемпионов. Также не понравилось, как киевляне играли с «Мариуполем» в кубковом поединке и вчера в концовке матчей. Убежден, что им досталось на орехи от Мирчи Луческу. Так безалаберно действовать — это, прежде всего, неуважение к себе.

Далеко не безгрешны в защите и «горняки». Вспомните, какие позиционные ошибки они допускали, когда черниговцы сравнивали счет. Хорошо, что футболисты «Десны» редко играли в одно-два касания, с использованием флангов, иначе «Шахтеру» пришлось бы нелегко.

Игры в Лиге чемпионов? Надеюсь, что киевляне и донетчане осознают, что именно эти поединки будут определяющими. В случае неудачи о еврокубковой весне можно будет забыть.

Шансы «Динамо» я оцениваю выше. Все же, «Барселона» сейчас переживает кризис, к тому же, каталонцы осталась без главного тренера, который в межсезонье подбирал исполнителей под свой стиль. Если киевляне преуспеют в отборе, сыграют компактно у своей штрафной площадки, а еще и первыми забьют, то все должно получиться.

Более сложная задача у «горняков». Очень много будет зависеть от того, сумеют ли они выкарабкаться из психологической ямы после разгрома от «Реала» в Киеве. И хотя мадридцы — фавориты, но и их защита не кажется непроходимой. Поэтому «Шахтеру» нужно попытаться доказать это. Хочу пожелать киевлянам и донетчанам максимальной концентрации. Вчера ее командам не хватало», - сказал Гецко.