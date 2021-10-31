Олег ФЕДОРЧУК: «Атака Динамо не способна добить соперника»

Специалист оценил игру «Динамо» и «Шахтера»

  • 31.10.2021 03:17
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Олег ФЕДОРЧУК: «Атака Динамо не способна добить соперника»
© ФК Динамо Киев

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал результаты матчей «Динамо» и «Шахтера» в 13-м туре Украинской Премьер-лиги. Напомним, киевляне обыграли «Мариуполь» со счетом 3:2, а «горняки» разгромили «Десну» со счетом 4:1.

«Для киевлян повторился недавний кубковый матч. «Динамо» легко даются голы, после чего концентрация теряется. Думаю, проблема в том, что в обороне «бело-синих» - молодые футболисты, которым удается играть надежно только, когда они действуют внимательно. Динамовской молодежи пока недостает мастерства и опыта, чтобы спокойно и уверенно закончить поединок. Поэтому, и тренер нервничает… Кроме того, нет также стабильной игры и у атаки «Динамо», которая не способна элементарно добить соперника – сделать контрольный выстрел. Некому это сделать… Победы киевляне добывают, но осадок остается. В этом – главная проблема.

У «Шахтера» другая ситуация… Помнится, перед домашним матчем с «Реалом» «горняки» разгромили «Зарю», и затем потерпели крах в игре с мадридцами. Если судить по счету, поединок с «Десной», конечно же, дался «Шахтеру» легче, чем «Динамо» - с «Мариуполем». Если бы не один нюанс… Гол, пропущенный от «Десны» вызывает большую тревогу. Безбородько фактически деклассировал оборону «горняков». Не исключено, что трансферная стоимость двух защитников, игравших против Безбородько в голевом эпизоде, значительно уменьшится. Группа атаки «Шахтера» - хороша, отлично комбинирует и взаимодействует в сложных ситуациях, но следует помнить, что бразильцы в выездных матчах меняются в худшую сторону. «Горнякам» предстоит сыграть в Мадриде и как там покажут себя легионеры, непонятно. Кстати, Безбородько забил гол в стиле Бензема...»

Источник — Footboom

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