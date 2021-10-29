Костюк среди лучших. Известны все полуфиналистки на турнире в Клуж-Напоке

Марта будет сражаться за первый финал соревнований WTA в карьере

  • 29.10.2021 21:04
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Костюк среди лучших. Известны все полуфиналистки на турнире в Клуж-Напоке
© Transylvania Open. Марта Костюк

На турнире WTA 250 в Клуж-Напоке состоялись матчи 1/4 финала.
 
К сожалению, сразу две украинки покинули турнир на этой стадии. Ангелина Калинина уступила эстонке Анетт Контавейт, а Леся Цуренко проиграла шведке Ребекка Петерсон.
 
Но очень порадовала Марта Костюк, которая легко разобралась с действующей чемпионкой US Open Эммой Радукану. Дальше украинке предстоит встреча с лидером посева  Симоной Халеп. 
 
Клуж-Напока. 1/4 финала
 
 Симона Халеп [1] –  Жаклин Кристиан – 6:1, 6:1
 Марта Костюк [6] –  Эмма Радукану [3] – 6:2, 6:1
 
 Ребекка Петерсон –  Леся Цуренко – 6:2, 3:6, 6:3
 Анетт Контавейт [2] –  Ангелина Калинина [8] – 6:3, 6:1
 
Клуж-Напока. Пары 1/2 финала

 Симона Халеп [1] –  Марта Костюк [6]
 Ребекка Петерсон –  Анетт Контавейт [2]

Источник — Sport.ua

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