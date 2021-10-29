Костюк среди лучших. Известны все полуфиналистки на турнире в Клуж-Напоке

На турнире WTA 250 в Клуж-Напоке состоялись матчи 1/4 финала.



К сожалению, сразу две украинки покинули турнир на этой стадии. Ангелина Калинина уступила эстонке Анетт Контавейт, а Леся Цуренко проиграла шведке Ребекка Петерсон.



Но очень порадовала Марта Костюк, которая легко разобралась с действующей чемпионкой US Open Эммой Радукану. Дальше украинке предстоит встреча с лидером посева Симоной Халеп.



Клуж-Напока. 1/4 финала



Симона Халеп [1] – Жаклин Кристиан – 6:1, 6:1

Марта Костюк [6] – Эмма Радукану [3] – 6:2, 6:1



Ребекка Петерсон – Леся Цуренко – 6:2, 3:6, 6:3

Анетт Контавейт [2] – Ангелина Калинина [8] – 6:3, 6:1



Клуж-Напока. Пары 1/2 финала

Симона Халеп [1] – Марта Костюк [6]

Ребекка Петерсон – Анетт Контавейт [2]