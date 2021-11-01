Динамо даст бой Барселоне в Киеве. Смотри трансляцию на Volia TV

Игра обещает быть зрелищной и бескомпромиссной

  • 01.11.2021 18:00
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Динамо даст бой Барселоне в Киеве. Смотри трансляцию на Volia TV

Уже 2 ноября в Киеве, на стадионе НСК «Олимпийский», пройдет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Динамо» и «Барселоной». Матч должен стать ключевым для команд в плане борьбы за еврокубковую весну в этом сезоне. На данный момент обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы своей группы и для сохранения шансов на выход в плей-офф как «Динамо», так и «Барселоне» нужна только победа. В предыдущем поединке на поле «Барселоны» каталонцы минимально обыграли киевлян, добыв свои первые очки на турнире. «Динамо» же должно приложить все усилия, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками.

Игра обещает быть зрелищной и бескомпромиссной, поэтому если у вас нет возможности попасть в этот день на «Олимпийский», то стоит заранее позаботиться о качественном просмотре матча. Например, на онлайн-платформе Volia TV, которая уже много лет дает своим абонентам возможность наслаждаться лучшим футбольным контентом, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и топовые европейские чемпионаты. С этого сезона трансляции на Volia TV осуществляются через каналы «Megogo Футбол».

На данный момент весь футбольный контент собран в пакет «Спортивный» (199 грн/30 дней). Здесь вы найдете спортивный контент на любой вкус. Это до 7 каналов MEGOGO Football при прямых трансляциях, 11 спортивных ТВ-каналов, доступ к архиву матчей – и все это на трех экранах одновременно.

Футбольные трансляции: еврокубки УЕФА – Суперкубок, Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций; чемпионаты Испании, Франции, Бразилии, Англии, Германии, Шотландии и Бельгии. В периоды отсутствия прямых футбольных трансляций вас развлекут каналы Extreme Sports, Fast&Fun Box HD, FightBox HD, Setanta Sports, XSPORT, «Первый автомобильный», Viasat Sport, «Футбол 3», «Рыбалка ТВ», «Трофей» и Shakhtar TV HD, а также архив матчей, чтобы еще раз насладиться любимыми моментами.

Для более широкой аудитории Volia TV предлагает пакет «Премиальный» (299 грн/30 дней). Тут, кроме спортивных трансляций, вы получите доступ к 150+ ТВ-каналам, а также к одной из крупнейших онлайн-библиотек в Украине с контентом от ведущих мировых и отечественных студий (Disney, Fox, Parаmount и т. д.). А возможность смотреть этот контент на 3 устройствах одновременно позволит не переживать о том, что ваш ребенок захочет посмотреть мультфильм во время игры любимой команды.

Важно отметить: чтобы наслаждаться онлайн-просмотром футбольных матчей на Volia TV, не обязательно быть абонентом Volia. Любой человек в любой точке Украины, имея доступ к интернету, может зарегистрироваться на сайте https://tv.volia.com/, скачать приложение для мобильного телефона или Smart TV и смотреть футбол, например, на отдыхе, даче или в дороге.

Подытожим. 2 ноября, 22:00, Киев, НСК «Олимпийский», матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Динамо» – «Барселона». Болеем за наших и наслаждаемся качественной трансляцией в высоком разрешении на платформе Volia TV.

Источник — Sport.ua

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