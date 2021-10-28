Битва за полуфинал. Известна соперница Цуренко на турнире в Румынии

Украинка продолжает борьбу в Клуж-Напоке

  • 28.10.2021 15:02
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  • 1 комментарий
Битва за полуфинал. Известна соперница Цуренко на турнире в Румынии
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Леся Цуренко узнала соперницу по четвертьфиналу турнира WTA250 в Клуж-Напоке.

Цуренко сыграет против шведки Ребекки Петерсон, которая в рейтинге WTA занимает 99-е место. Сейчас Леся находится на серии из четырех подряд побед. Встреча с Петерсон состоится в пятницу.

В четвертьфинале турнира также участвуют украинки Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 28.10.2021 15:29
    +1
    2 раза Леся ей проиграла уже. Наверное в этом матче все будет зависит от самой Петерсон, понятно что Леся будет перекидывать мячи и ждать ошибок!
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