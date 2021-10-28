Битва за полуфинал. Известна соперница Цуренко на турнире в Румынии

Украинская теннисистка Леся Цуренко узнала соперницу по четвертьфиналу турнира WTA250 в Клуж-Напоке.

Цуренко сыграет против шведки Ребекки Петерсон, которая в рейтинге WTA занимает 99-е место. Сейчас Леся находится на серии из четырех подряд побед. Встреча с Петерсон состоится в пятницу.

В четвертьфинале турнира также участвуют украинки Марта Костюк и Ангелина Калинина.