Битва за полуфинал. Известна соперница Цуренко на турнире в Румынии

Украинская теннисистка Леся Цуренко узнала соперницу по четвертьфиналу турнира WTA250 в Клуж-Напоке.
Цуренко сыграет против шведки Ребекки Петерсон, которая в рейтинге WTA занимает 99-е место. Сейчас Леся находится на серии из четырех подряд побед. Встреча с Петерсон состоится в пятницу.
В четвертьфинале турнира также участвуют украинки Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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