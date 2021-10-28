Еще один четвертьфинал для украинок. Костюк обыграла Бартель в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) продолжает побеждать в основной сетке на турнире WTA 250 в Румынии.
Во втором круге украинка, получившей шестой номер посева, одолела Мону Бартель из Германии (№202 WTA).
Клуж-Напока. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Мона Бартель (Германия) – 6:4, 6:4
В следующем раунде Костюк сразится против Эммы Радукану (№23 WTA) или Аны Богдан (№106 WTA).
Для Марты это будет четвертый четвертьфинал на турнирах WTA в текущем сезоне. Ранее она дважды выходила в полуфинал.
Ранее на этом турнире в 1/4 финала вышли Ангелина Калинина и Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
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Але я правильно розумію, що Марті через пів години ще пару грати?
Далі, скоріш за все, Радукану, переможниця ЮСО, яка тільки тут, у Клужі, виграла свою першу гру рівня WTA. Отут дуже хочеться, щоб саме Марта вказала вискочці на її місце.
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