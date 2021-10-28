Еще один четвертьфинал для украинок. Костюк обыграла Бартель в Клуж-Напоке

Отличная неделя для украинского тенниса продолжается

  • 28.10.2021 13:18
  • 1344 просмотра
  • 5 комментариев
Еще один четвертьфинал для украинок. Костюк обыграла Бартель в Клуж-Напоке
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) продолжает побеждать в основной сетке на турнире WTA 250 в Румынии.
     
Во втором круге украинка, получившей шестой номер посева, одолела Мону Бартель из Германии (№202 WTA).
 
Клуж-Напока. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Мона Бартель (Германия) – 6:4, 6:4
 
В следующем раунде Костюк сразится против Эммы Радукану (№23 WTA) или Аны Богдан (№106 WTA).

Для Марты это будет четвертый четвертьфинал на турнирах WTA в текущем сезоне. Ранее она дважды выходила в полуфинал.

Ранее на этом турнире в 1/4 финала вышли Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Elis
    Elis, 28.10.2021 13:22
    +5
    Молодець!
    Але я правильно розумію, що Марті через пів години ще пару грати?
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 28.10.2021 13:28
    +4
    Бартель має мало чого, крім прямолінійної сили, тому її можна перемагати як власною потужністю, так і технікою. Тому як тільки Марта вмикала хоч свою звичну атаку, хоч зміни ритму, це одразу приносило успіх. А коли перемикалася на хавкортний бадмінтон, гра розверталася в інший бік. Добре, що знову працювала подача і вдавалося додати у вирішальних розіграшах.
    Далі, скоріш за все, Радукану, переможниця ЮСО, яка тільки тут, у Клужі, виграла свою першу гру рівня WTA. Отут дуже хочеться, щоб саме Марта вказала вискочці на її місце.
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    kollekciy
    online
    kollekciy, 28.10.2021 13:35
    +3
    Марту з перемогою. Сьогодні вона виграла повністю за рахунок хорошої першої подачі. Практично всі невдалі введення програла. Знову сиділа в захисті, та чикала помилку суперниці. Ніяк не хоче повертатися до агресії та різноманіття, он як Калініна, а колись в Марти був такий стиль. Можливо Марта в майбутньому хоче поєднати цих два стилі, та стати топом.
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    Sashamar
    Sashamar, 28.10.2021 13:44
    +2
    Вдалий тиждень, на жаль, трохи перебільшення. Снігур в трьох сетах програла у Франції, а Соболєва без шансів (0:6 в другому сеті) в Караганді. Причому у Соболєвой якщо не вдається бліцкріг (вела у першому сеті 4:1, але потім суперниця стала опиратися), то все, швидко ламається.
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    Spectra
    online
    Spectra, 28.10.2021 13:29
    +2
    Хорошая неделя для наших 4 из 5 в 1/4(И то Даяна с Катей играли вместе!) Будем ждать Эмму, но цыганка помучает её хорошенько сегодня, но дальше всем нашим просто не будет вполне вероятно завтра могут все вылетит , но будем верить что все пройдут
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