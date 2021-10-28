Еще один четвертьфинал для украинок. Костюк обыграла Бартель в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) продолжает побеждать в основной сетке на турнире WTA 250 в Румынии.



Во втором круге украинка, получившей шестой номер посева, одолела Мону Бартель из Германии (№202 WTA).



Клуж-Напока. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Мона Бартель (Германия) – 6:4, 6:4



В следующем раунде Костюк сразится против Эммы Радукану (№23 WTA) или Аны Богдан (№106 WTA).

Для Марты это будет четвертый четвертьфинал на турнирах WTA в текущем сезоне. Ранее она дважды выходила в полуфинал.

Ранее на этом турнире в 1/4 финала вышли Ангелина Калинина и Леся Цуренко.