10-й тур
Ливерпуль
0 : 0
Брайтон
30.10.2021 17:00

Ливерпуль – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Фаворит очевиден, но разгром вряд ли будет

  • 28.10.2021 15:00
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Ливерпуль – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 октября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» примет «Брайтон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Ливерпуль

 

Команда Юргена Клоппа в минувшей кампании не смогла защитить титул чемпиона Англии. «Красные» практически не навязали конкуренции «Манчестер Сити», поскольку команда Пепа Гвардиолы провела феноменальный сезон. Итоговое отставание от «горожан» составило 17 очков – расстояние шести побед. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» вылетел на стадии 1/4 финала, проиграв мадридскому «Реалу».

Новый сезон в Премьер-лиге подопечные Клоппа начали очень неплохо. В девяти турах «Ливерпуль» набрал 21 очко из 27 возможных, разбавив шесть побед тремя ничьими. А в Лиге чемпионов «красные» одержали три победы к экватору группового раунда и единолично лидируют, практически обеспечив себе выход в 1/8 финала.

Брайтон

 

«Чайки» в прошлом сезоне не без проблем смогли сохранить прописку в элитном дивизионе, финишировав на 16-м месте в турнирной таблице. Казалось бы, о еврокубках «Брайтон» может только мечтать, однако после первых девяти туров нынешнего сезона этот клуб входит в зону Лиги Европы! С 15 очками в активе команда Грэма Поттера замыкает топ-5 Премьер-лиги.

Два поражения в этом чемпионате «Брайтону» нанесли «Эвертон» (0:2) и «Манчестер Сити» (1:4). Однако нельзя сказать, что все совсем уж гладко, ведь в последних четырех поединках удалось взять лишь три очка – перед поражением от «Сити» были ничьи с «Кристал Пэлас» (1:1), «Арсеналом» (0:0) и «Норвичем» (0:0). А впереди еще много действительно сложных испытаний...

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Ливерпуль» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.26 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.

«Брайтон»: Санчес – Велтман, Даффи, Данк, Марч, Лаллана, Кукурелла, Грос, Биссума, Троссард, Мопе.

30 октября, суббота

«Ливерпуль» – «Брайтон»
Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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