В поединке 10-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» со счетом 2:2.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Энок Мвепу (Брайтон).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Джордан Хендерсон (Ливерпуль).
Источник — YouTube
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