Олег САЛЕНКО: «Игра Динамо настораживает перед матчем с Барселоной»

Эксперт раскритиковал выступление киевлян в матче Кубка Украины

  • 28.10.2021 11:28
  • 524 просмотра
  • 1 комментарий
Олег САЛЕНКО: «Игра Динамо настораживает перед матчем с Барселоной»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард «Динамо» Олег Саленко прокомментировал победу киевлян в 1/8 Кубка Украины над «Мариуполем» (1:2).

««Динамо» прошло «Мариуполь» на одной ноге, но мы опять увидели два разных тайма. В первом спокойно забили два гола. Ожидал, что будет, как минимум третий во втором тайме, но там игроки «Динамо» расслабились. Мирча Луческу сделал усиление во втором тайме, но было ощущение, что динамовцы катают мяч по полю с мыслями: «И так выиграем». Это напрягает, чуть-чуть...

В матче с «Мариуполем» можно менять в составе по пять человек, а с «Барселоной» он должен быть на 100% боевым. Запас игроков у «Динамо» большой и тренер дает поиграть тем, кто более-менее в форме. Думаю, в следующей игре чемпионата Украины с «Мариуполем» будет похожая ситуация - опять увидим несколько замен в составах на оба тайма.

Рамирес? Он, как будто, не хотел играть - поставили, так побегаю... Практически никто из динамовцев не идет в обыгрыш. По флангам тоже нет проходов. Такая игра «Динамо» настораживает перед матчем с «Барселоной». Ведь это противостояние может решить, останемся ли мы в еврокубках», - сказал Саленко.

Источник — 1927.kiev.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 28.10.2021 11:54
    0
    Надежда умирает последней
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности