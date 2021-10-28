Олег САЛЕНКО: «Игра Динамо настораживает перед матчем с Барселоной»

Бывший форвард «Динамо» Олег Саленко прокомментировал победу киевлян в 1/8 Кубка Украины над «Мариуполем» (1:2).

««Динамо» прошло «Мариуполь» на одной ноге, но мы опять увидели два разных тайма. В первом спокойно забили два гола. Ожидал, что будет, как минимум третий во втором тайме, но там игроки «Динамо» расслабились. Мирча Луческу сделал усиление во втором тайме, но было ощущение, что динамовцы катают мяч по полю с мыслями: «И так выиграем». Это напрягает, чуть-чуть...

В матче с «Мариуполем» можно менять в составе по пять человек, а с «Барселоной» он должен быть на 100% боевым. Запас игроков у «Динамо» большой и тренер дает поиграть тем, кто более-менее в форме. Думаю, в следующей игре чемпионата Украины с «Мариуполем» будет похожая ситуация - опять увидим несколько замен в составах на оба тайма.

Рамирес? Он, как будто, не хотел играть - поставили, так побегаю... Практически никто из динамовцев не идет в обыгрыш. По флангам тоже нет проходов. Такая игра «Динамо» настораживает перед матчем с «Барселоной». Ведь это противостояние может решить, останемся ли мы в еврокубках», - сказал Саленко.