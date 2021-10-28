Барселона впервые с 2002 года не смогла обыграть Райо Вальекано

До вчерашнего вечера було 14 побед подряд

  • 28.10.2021 07:50
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Барселона впервые с 2002 года не смогла обыграть Райо Вальекано
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 11-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде проиграла «Райо Вальекано» со счетом 0:1. Единственный гол забил Фалькао на 30-й минуте встречи.
 
Отметим, что до этого каталонский клуб обыгрывал мадридцев 14 раз подряд. Последняя победа «Райо Вальекано» над «сине-гранатовыми» состоялась седьмого декабря 2002 года (1:0).
 
После матча главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был уволен со своего поста. Главным кандидатом на пост нового наставника называют Хави

Источник — Sport.ua

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