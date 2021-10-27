Леся ЦУРЕНКО: «Последние несколько дней беспокоили боли в животе»

Украинская теннисистка – о непростой победе над россиянкой Анастасией Гасановой

  • 27.10.2021 20:25
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Леся ЦУРЕНКО: «Последние несколько дней беспокоили боли в животе»
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Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала выход в 1/4 финала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
 
«Меня беспокоили боли в животе последние несколько дней. Возможно, из-за давления, потому что у меня еще есть цели на конец года. Хочу выиграть столько матчей, сколько получится. 
 
Сегодня вышел не самый красивый матч, я бы не хотела страдать на корте, но, к сожалению, боль была сильной, и мне пришлось с этим бороться.
 
Мое тело имеет много скрытых резервов, потому что я много тренируюсь. Поэтому, если у меня что-то болит или я устала, я все еще могу сражаться. Многие игроки устали под конец года, но я много не играла, поэтому хочу наверстать упущенное. Буду надеяться, что следующий матч пройдет для меня веселее. Хотелось бы остаться здесь как можно дольше», – сказала Цуренко. 

Источник — Sport.ua

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