Леся ЦУРЕНКО: «Последние несколько дней беспокоили боли в животе»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала выход в 1/4 финала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.



«Меня беспокоили боли в животе последние несколько дней. Возможно, из-за давления, потому что у меня еще есть цели на конец года. Хочу выиграть столько матчей, сколько получится.



Сегодня вышел не самый красивый матч, я бы не хотела страдать на корте, но, к сожалению, боль была сильной, и мне пришлось с этим бороться.



Мое тело имеет много скрытых резервов, потому что я много тренируюсь. Поэтому, если у меня что-то болит или я устала, я все еще могу сражаться. Многие игроки устали под конец года, но я много не играла, поэтому хочу наверстать упущенное. Буду надеяться, что следующий матч пройдет для меня веселее. Хотелось бы остаться здесь как можно дольше», – сказала Цуренко.