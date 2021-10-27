Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вообще не понравился второй тайм. У меня много претензий»

Тренер раскритиковал игроков за матч Кубка Украины

  • 27.10.2021 19:10
  • 2500 просмотров
  • 5 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вообще не понравился второй тайм. У меня много претензий»
© shakhtar.com

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил победу 2:1 в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Мариуполя». Тренеру не понравился второй тайм.

«Комментировать тут нечего. Не понравился вообще второй тайм, как вышли на второй тайм. Это касается и тех, кто меньше играет, и игроков основы. Не понравилось мне. Они должны понимать, что претензий у меня намного больше, чем они думают».

«Не всех игроков касается, но многих из тех, кто играл второй тайм. В первом тайме забили два гола, а во втором расслабились и ждали, когда уже сядем в автобус. Наверное, концентрируются на матч УПЛ против «Мариуполя».

«То, как они вышли на второй тайм - это нехорошо», - сказал Луческу.

Источник — Футбол 1/2/3

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    DK1961, 27.10.2021 19:24
    +2
    Прав 100%
    Как всегда
    Ссылка
    andre_lui
    andre_lui, 27.10.2021 19:39
    0
    ｍａ✘, 27.10.2021 19:30
    Дед бот,когда он был тренером шахты и говорил на разпятилетние дынамо и многое ещё что говорил ,значит он был прав как всегда на 💯%
    Вы наверное гордитесь своими выводами. При чем тут Динамо и что он говорил, когда был тренером Шахтера. Имеет смысл только то, что он тогда говорил о Шахтере. Так как сейчас имеет смысл то, что он говорит о Динамо!
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    roman_kros
    roman_kros, 27.10.2021 19:32
    0
    Та ладно, невже тільки другий тайм... Вся гра гівняна була. Не цікаво мені це Динамо дивитися.
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    ｍａ✘
    online
    ｍａ✘, 27.10.2021 19:30
    0
    Комментарий свернут. Показать
    DK1961, 27.10.2021 19:24
    Прав 100%
    Как всегда
    Дед бот,когда он был тренером шахты и говорил на разпятилетние дынамо и многое ещё что говорил ,значит он был прав как всегда на 💯%
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    belerilf1
    belerilf1, 27.10.2021 19:27
    0
    сиськи выше, всё хорошо
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