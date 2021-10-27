Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вообще не понравился второй тайм. У меня много претензий»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил победу 2:1 в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Мариуполя». Тренеру не понравился второй тайм.
«Комментировать тут нечего. Не понравился вообще второй тайм, как вышли на второй тайм. Это касается и тех, кто меньше играет, и игроков основы. Не понравилось мне. Они должны понимать, что претензий у меня намного больше, чем они думают».
«Не всех игроков касается, но многих из тех, кто играл второй тайм. В первом тайме забили два гола, а во втором расслабились и ждали, когда уже сядем в автобус. Наверное, концентрируются на матч УПЛ против «Мариуполя».
«То, как они вышли на второй тайм - это нехорошо», - сказал Луческу.
Источник — Футбол 1/2/3
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