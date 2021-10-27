АНДРОНОВ о Виват, король: «Думал, что нельзя до такой пошлости опуститься»

Экс-форвард «Динамо» Артем Милевский 24 октября попрощался с болельщиками столичного клуба во время матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1».
36-летний экс-нападающий сделал круг почета под песню «Виват, король!» и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах.
Известный российский комментатор Алексей Андронов, который является болельщиком «Динамо», высказался об этом действии.
«Когда мне рассказали эту историю - я не поверил сначала. Думал, что нельзя до такой пошлости опуститься. Это прощальная песня одного конкретного человека. Написана и спета она для и во славу Олега Блохина. Серьезно ли включать ее Артему Милевскому???
Не, понятно, что песня так хороша, что кому ее только не включали. И Черенкову. И Колесову.
Но Король в Киеве - один. Олег Блохин. Точка!», - написал Андронов в Telegram.
Читайте также: БЛОХИН о Милевском и песне Виват король: «Ну попрощался – хорошо, молодец».
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.