АНДРОНОВ о Виват, король: «Думал, что нельзя до такой пошлости опуститься»

Известный комментатор раскритиковал манеру прощания Артема Милевского с «Динамо»

  • 27.10.2021 08:14
  • 1909 просмотров
  • 3 комментария
АНДРОНОВ о Виват, король: «Думал, что нельзя до такой пошлости опуститься»
© YouTube. Алексей Андронов

Экс-форвард «Динамо» Артем Милевский 24 октября попрощался с болельщиками столичного клуба во время матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1».

36-летний экс-нападающий сделал круг почета под песню «Виват, король!» и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах.

Известный российский комментатор Алексей Андронов, который является болельщиком «Динамо», высказался об этом действии.

«Когда мне рассказали эту историю - я не поверил сначала. Думал, что нельзя до такой пошлости опуститься. Это прощальная песня одного конкретного человека. Написана и спета она для и во славу Олега Блохина. Серьезно ли включать ее Артему Милевскому???

Не, понятно, что песня так хороша, что кому ее только не включали. И Черенкову. И Колесову.

Но Король в Киеве - один. Олег Блохин. Точка!», - написал Андронов в Telegram.

Читайте также: БЛОХИН о Милевском и песне Виват король: «Ну попрощался – хорошо, молодец».

Источник — Telegram

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ffff
    online
    ffff, 27.10.2021 08:22
    +5
    Всё верно. Милевский мог бы себе и песенку заказать что-бы написали. А то как-то плакать, там где уже и не король (не было прощальных игр Милевского с Динамо).
    Ссылка
    johndow
    online
    johndow, 27.10.2021 08:48 (изменен)
    +4
    Миле надо было под «песню» Алиева выйти))
    Ссылка
    zac1310
    zac1310, 27.10.2021 08:40
    +4
    Да, прав Андронов. Миля, как бы он в своё время неплох не был, на короля не наработал
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности