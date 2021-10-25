БЛОХИН о Милевском и песне Виват король: «Ну попрощался – хорошо, молодец»

Легенда «Динамо» прокомментировал своеобразное прощание Артема Милевского с болельщиками

  • 25.10.2021 15:58
  • 3279 просмотров
  • 3 комментария
БЛОХИН о Милевском и песне Виват король: «Ну попрощался – хорошо, молодец»
© uaf.ua

Экс-форвард «Динамо» Артем Милевский 24 октября попрощался с болельщиками столичного клуба во время матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1».

36-летний экс-нападающий сделал круг почета под песню «Виват, король!» и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах.

Легенда «Динамо» Олег Блохін прокомментировал это прощание. 

«Да что тут говорить? Ну попрощался – хорошо, молодец. То, что под песню «Виват, король!» - так еще сейчас везде включают, чего об этом лишний раз говорить? Артему желаю только удачи. Собирается провести прощальный матч? Так это вообще замечательно», - сказал Блохин.

Напомним, что песня «Виват, король!» в исполнении Тамары Гвердцители впервые прозвучала в июне 1989 года, во время прощального матча Олега Блохина на Республиканском стадионе в Киеве.

Источник — Footboom

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 25.10.2021 16:07
    +5
    Lesovij7, 25.10.2021 16:00
    Журналисты хотели выжать пот из помидора, не повелся
    Не повелся, но все равно обидно, песню все-таки посвятили Блохину и его уходу из спорта. Милевский и близко ему не ровня.
    Ссылка
    Lesovij7
    Lesovij7, 25.10.2021 16:00
    +5
    Журналисты хотели выжать пот из помидора, не повелся
    Ссылка
    Lesovij7
    Lesovij7, 25.10.2021 16:24
    -4
    Милевский как футболист не ровня даже Гене Букину
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