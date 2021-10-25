БЛОХИН о Милевском и песне Виват король: «Ну попрощался – хорошо, молодец»

Экс-форвард «Динамо» Артем Милевский 24 октября попрощался с болельщиками столичного клуба во время матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1».

36-летний экс-нападающий сделал круг почета под песню «Виват, король!» и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах.

Легенда «Динамо» Олег Блохін прокомментировал это прощание.

«Да что тут говорить? Ну попрощался – хорошо, молодец. То, что под песню «Виват, король!» - так еще сейчас везде включают, чего об этом лишний раз говорить? Артему желаю только удачи. Собирается провести прощальный матч? Так это вообще замечательно», - сказал Блохин.

Напомним, что песня «Виват, король!» в исполнении Тамары Гвердцители впервые прозвучала в июне 1989 года, во время прощального матча Олега Блохина на Республиканском стадионе в Киеве.