Олег САЛЕНКО: «Петраков правильно сделал, вернув в сборную Малиновского»

На решающий матч отбора ЧМ-2022 в сборной Украины должны быть все сильнейшие

  • 27.10.2021 00:35
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Олег САЛЕНКО: «Петраков правильно сделал, вернув в сборную Малиновского»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский (№18)

Лучший бомбардир чемпионата мира-1994 прокомментировал решение Александра Петракова вернуть в сборную Украины Руслана Малиновского.

«Не вызывать Малиновского на предыдущий сбор было ошибкой. Сам Петраков признался после матча с Боснией, что не было игроков, которых можно было выпускать на замену. Выездной матч с Боснией и Герцеговиной решающий для нашей сборной. Нужно собрать всех креативных игроков, которые будут в форме. Я надеюсь, что и Буяльский, и Зинченко, которые пропускали предыдущие матчи сборной из-за травм, будут в строю.

Список Петракова: принципы закончились, отступать некуда

В любом случае, считаю, Петраков сделал правильно, что вернул в сборную Малиновского. Другое дело, как тренер будет его использовать. В центре поля у нас есть Зинченко, Буяльский, Малиновский. Правда, Зинченко я сейчас не знаю, в какой форме находится. Малиновский же, как я вижу, набрал форму. Наверное, он сыграет в Одессе с Болгарией, Петраков посмотрит, как может его использовать. Потом будет пять дней отдыха. У Боснии и Герцеговины же будет матч с Финляндией. Это нам тоже на руку. Они набегают и времени на отдых у них будет меньше.

Гармаш в нападении? Я не уверен. Мы все же понимаем, что Гармаш – это не нападающий. Луческу его выпускает в атаку, но это не его позиция. Он игрок середины поля. Отобрать мяч, отдать – в этом он силен. А обыгрывать в штрафной и забивать – это совсем другие умения. Пока Гармаша в стартовом составе сборной Украины я не вижу», - сказал Саленко.

Источник — Sport.ua

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