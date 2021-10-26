Радукану выиграла первый матч после победы на US Open

Британская теннисистка Эмма Радукану стартовала с непростой победы на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке.
В матче первого круга действующая победительница US Open в трех сетах обыграла словенку Полону Херцог.
Клуж-Напока. Первый круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Полона Херцог (Словения) – 4:6, 7:5, 6:1
Отметим, что это была первая победу Эммы в основе турниров WTA.
Далее по сетке румынка Ана Богдан. Радукану в 1/4 финала может встретится с украинкой Мартой Костюк, но для этого обеим нужно выиграть по одному матчу.
Источник — Sport.ua
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