Радукану выиграла первый матч после победы на US Open

Британская теннисистка Эмма Радукану стартовала с непростой победы на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке.



В матче первого круга действующая победительница US Open в трех сетах обыграла словенку Полону Херцог.



Клуж-Напока. Первый круг

Эмма Радукану (Великобритания) – Полона Херцог (Словения) – 4:6, 7:5, 6:1



Отметим, что это была первая победу Эммы в основе турниров WTA.



Далее по сетке румынка Ана Богдан. Радукану в 1/4 финала может встретится с украинкой Мартой Костюк, но для этого обеим нужно выиграть по одному матчу.