Экс-первая ракетка мира получила wild card на турнир в Линце

Румынская теннисистка Симона Халеп выступит на турнире WTA 250 в Австрии.



Организаторы соревнований в Линце, которые пройдут 6-12 ноября, предоставили Халеп wild card в основную сетку. Ранее приглашения получили местная теннисистка Юлия Грабгер и британка Эмма Радукану.



Отметим, что на данном турнире планируют сыграть три украинки: Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.