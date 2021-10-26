Экс-первая ракетка мира получила wild card на турнир в Линце

Румынская теннисистка Симона Халеп выступит на турнире WTA 250 в Австрии.
Организаторы соревнований в Линце, которые пройдут 6-12 ноября, предоставили Халеп wild card в основную сетку. Ранее приглашения получили местная теннисистка Юлия Грабгер и британка Эмма Радукану.
Отметим, что на данном турнире планируют сыграть три украинки: Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Источник — Twitter
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