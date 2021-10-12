Костюк и Калинина попали в заявку турнира в Линце

Украинские теннисистки Марта Костюк (№58 WTA) и Ангелина Калинина (№62 WTA) заявились на турнир WTA 250 в Линце, который пройдёт 6-12 ноября.



Отметим, что Даяна Ястремская (№75) находится на первом месте в альтернативном списке.



В этом месяце Костюк планирует еще сыграть на Тенерифе (18-24 октября) и в Клуж-Напоке (25-31 октября). Калинина заявилась на турниры в Москве и также в Клуж-Напоке, а Ястремская планирует выступить в Москве и Курмайёре.