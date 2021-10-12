Костюк и Калинина попали в заявку турнира в Линце

Украинские теннисистки Марта Костюк (№58 WTA) и Ангелина Калинина (№62 WTA) заявились на турнир WTA 250 в Линце, который пройдёт 6-12 ноября.
Отметим, что Даяна Ястремская (№75) находится на первом месте в альтернативном списке.
В этом месяце Костюк планирует еще сыграть на Тенерифе (18-24 октября) и в Клуж-Напоке (25-31 октября). Калинина заявилась на турниры в Москве и также в Клуж-Напоке, а Ястремская планирует выступить в Москве и Курмайёре.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.