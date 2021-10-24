Вторая лига. Левый берег в Виннице переиграл Ниву

В воскресенье в рамках 15-го тура Второй лиги состоялся один матч в группе А.
Винницкая «Нива» в домашних стенах проиграла лидер дивизиона – «Левому берегу» из Киева.
Вторая лига. 15-й тур
Группа А
«Нива» Винница – «Левый берег» – 0:2
Голы: Петренко (1), Спиваков пенальти (29)
Источник — Sport.ua
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