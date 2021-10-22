Молчанов не смог выйти в парный финал турнира ATP в Бельгии

Украинец Денис Молчанов и экс-украинец Александр Недовесов завершили борьбу на турнире ATP Tour 250 в Антверпене.
В матче 1/2 финала Денис и Александр проиграли французскому тандему Николя Маю / Фабрис Мартен.
Антверпен. Четвертьфинал
Денис Молчанов / Александр Недовесов – Николя Маю / Фабрис Мартен – 6:7(5), 2:6
Отметим, что Молчанов впервые за два года играл в полуфинале турнира подобной категории.
Источник — Sport.ua
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