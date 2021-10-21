Молчанов пробился в парный полуфинал турнира в Бельгии

Денис будет сражаться за путевку в финал

  • 21.10.2021 22:16
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  • 1 комментарий
Молчанов пробился в парный полуфинал турнира в Бельгии
© ATP. Александр Недовесов и Денис Молчанов

Украинец Денис Молчанов и экс-украинец Александр Недовесов пробились в полуфинал турнира ATP Tour 250 в Антверпене.
 
В матче 1/4 финала соперники украинцев, аргентинско испанский тандем Федерико Дельбонис / Давид Вега-Эрнандес, снялись после первого сета.
 
Антверпен. Четвертьфинал
Денис Молчанов / Александр Недовесов (Украина/Казахстан) – Федерико Дельбонис / Давид Вега-Эрнандес – 6:3 (отказ)
 
Отметим, что Молчанову в конце ноября предстоит защищать цвета сборной Украины в матчах Кубка Дэвиса против Норвегии.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maksimisgreat
    online
    maksimisgreat, 21.10.2021 22:57
    0
    Денис в шикарной форме. Завтра обязательно надо выходить в финал.
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