Молчанов пробился в парный полуфинал турнира в Бельгии

Украинец Денис Молчанов и экс-украинец Александр Недовесов пробились в полуфинал турнира ATP Tour 250 в Антверпене.
В матче 1/4 финала соперники украинцев, аргентинско испанский тандем Федерико Дельбонис / Давид Вега-Эрнандес, снялись после первого сета.
Антверпен. Четвертьфинал
Денис Молчанов / Александр Недовесов (Украина/Казахстан) – Федерико Дельбонис / Давид Вега-Эрнандес – 6:3 (отказ)
Отметим, что Молчанову в конце ноября предстоит защищать цвета сборной Украины в матчах Кубка Дэвиса против Норвегии.
Источник — Sport.ua
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