9-й тур
Брайтон
0 : 0
Ман Сити
23.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Брайтон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Действующие чемпионы должны брать три очка

  • 21.10.2021 22:25
  • 259 просмотров
  • 0 комментариев
Брайтон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 23 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» на домашнем стадионе «Фалмер» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

«Брайтон»

 

«Чайки» в прошлом сезоне не без проблем смогли сохранить прописку в элитном дивизионе, финишировав на 16 месте в турнирной таблице. Казалось бы, о еврокубках «Брайтон» может только мечтать, однако после первых восьми туров нынешнего сезона этот клуб входит в зону Лиги чемпионов! С 15 очками в активе команда Грэма Поттера замыкает топ-4 Премьер-лиги.

Единственное поражение в этом чемпионате «Брайтону» нанес «Эвертон» (0:2), но было это еще в августе. Однако нельзя сказать, что все совсем уж гладко, ведь последние три поединка завершились с ничейным исходом, в том числе со скромными «Кристал Пэлас» (1:1) и «Норвичем» (0:0). А впереди еще много действительно сложных испытаний...

«Манчестер Сити»

 

Команда Пепа Гвардиолы в прошлом сезоне выступила почти идеально, выиграв чемпионат и Кубок Английской лиги. Был близок «Манчестер Сити» и к победе в Лиге чемпионов, однако в финальном матче «горожане» проиграли лондонскому «Челси» (0:1), тем самым немного скомкав впечатление болельщикам. Защитить титул чемпиона Англии будет непросто: пока «горожане» на третьем месте и отстают от «Челси» на два балла.

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко совсем недавно приступил к тренировкам после травмы, из-за которой с середины сентября не был помощником не только клубу, но и национальной команде. В этом сезоне на его счету лишь 3 поединка во всех турнирах за «Сити».

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.43 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Брайтон»: Санчес – Велтман, Даффи, Данк, Марч, Лаллана, Кукурелла, Грос, Биссума, Троссард, Мопе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Аке, Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Силва, Грилиш, Де Брюйне, Марез.

23 октября, суббота

«Брайтон» – «Манчестер Сити»
Брайтон. Стадион «Фалмер». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности