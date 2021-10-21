В субботу, 23 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» на домашнем стадионе «Фалмер» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

«Брайтон»

«Чайки» в прошлом сезоне не без проблем смогли сохранить прописку в элитном дивизионе, финишировав на 16 месте в турнирной таблице. Казалось бы, о еврокубках «Брайтон» может только мечтать, однако после первых восьми туров нынешнего сезона этот клуб входит в зону Лиги чемпионов! С 15 очками в активе команда Грэма Поттера замыкает топ-4 Премьер-лиги.

Единственное поражение в этом чемпионате «Брайтону» нанес «Эвертон» (0:2), но было это еще в августе. Однако нельзя сказать, что все совсем уж гладко, ведь последние три поединка завершились с ничейным исходом, в том числе со скромными «Кристал Пэлас» (1:1) и «Норвичем» (0:0). А впереди еще много действительно сложных испытаний...

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы в прошлом сезоне выступила почти идеально, выиграв чемпионат и Кубок Английской лиги. Был близок «Манчестер Сити» и к победе в Лиге чемпионов, однако в финальном матче «горожане» проиграли лондонскому «Челси» (0:1), тем самым немного скомкав впечатление болельщикам. Защитить титул чемпиона Англии будет непросто: пока «горожане» на третьем месте и отстают от «Челси» на два балла.

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко совсем недавно приступил к тренировкам после травмы, из-за которой с середины сентября не был помощником не только клубу, но и национальной команде. В этом сезоне на его счету лишь 3 поединка во всех турнирах за «Сити».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.43 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Брайтон»: Санчес – Велтман, Даффи, Данк, Марч, Лаллана, Кукурелла, Грос, Биссума, Троссард, Мопе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Аке, Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Силва, Грилиш, Де Брюйне, Марез.

23 октября, суббота