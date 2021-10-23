В поединке 9-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Брайтон» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Брайтон» — «Манчестер Сити» — 1:4
Голы: Аллистер, 81, с пенальти — Гюндоган, 13, Фоден, 28, 31, Марез, 90+5
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
|81'
|ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
Источник — YouTube
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