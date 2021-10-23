9-й тур
Брайтон
1 : 4
Ман Сити
23.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Брайтон — Манчестер Сити — 1:4. Без Зинченко. Видео голов и обзор матча

Команда Пепа Гвардиолы уверенно разбила оппонентов в поединке 9-го тура АПЛ

  • 23.10.2021 23:07
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Брайтон — Манчестер Сити — 1:4. Без Зинченко. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 9-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Брайтон» со счетом 4:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Брайтон» — «Манчестер Сити» — 1:4
Голы: Аллистер, 81, с пенальти — Гюндоган, 13, Фоден, 28, 31, Марез, 90+5

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
81' ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
31' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
28' ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
13' ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).

Источник — YouTube

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