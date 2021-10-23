9-й тур
Брайтон
1 : 4
Ман Сити
23.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити без Зинченко спокойно победил в матче АПЛ

Александр Зинченко провел матч в запасе

  • 23.10.2021 21:25
  • 647 просмотров
  • 2 комментария
Манчестер Сити без Зинченко спокойно победил в матче АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Сити» приехал в гости к одному из открытий старта сезона. «Брайтон» до игры имел 15 очков, занимал 4-е место и всего на 2 пункта отставал от команды Хосепа Гвардиолы.

Однако «Манчестер Сити» быстро решил все вопросы, оформив три гола за полчаса встречи. Отметим дубль Фила Фодена, который действовал в атаке.

Украинец Александр Зинченко провел матч на скамейке запасных.

Команда набирает 20 очков и поднимается на 2-е место в двух пунктах позади «Челси».

Чемпионат Англии. 9-й тур

Брайтон - Манчестер Сити 1:4
Голы: Аллистер, 81 (с пен) - Гюндоган, 13, Фоден, 28, 31, Марез, 90+5

Брайтон: Санчес, Велтман, Данк, Берн (Мвепу, 56), Кукурелла, Марч, Гросс (Аллистер, 72), Лаллана, Модер, Троссар, Мопей (Лэмпти, 57)

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Гюндоган (Фернандиньо, 75), Бернарду, Фоден, Грилиш (Де Брюйне, 77), Жезус (Марез, 87)

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 23.10.2021 21:29
    +3
    о чём это говорит? что с Зинченко МанСити побеждает не спокойно
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    Руслан Шевченко
    Руслан Шевченко, 23.10.2021 22:16
    0
    Да, того кто писал это, уволить сегодня. Главный редактор есть на сайте? Мы здесь конечно юмористы и приколисты, дебилы, но...
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