Манчестер Сити без Зинченко спокойно победил в матче АПЛ

В матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Сити» приехал в гости к одному из открытий старта сезона. «Брайтон» до игры имел 15 очков, занимал 4-е место и всего на 2 пункта отставал от команды Хосепа Гвардиолы.

Однако «Манчестер Сити» быстро решил все вопросы, оформив три гола за полчаса встречи. Отметим дубль Фила Фодена, который действовал в атаке.

Украинец Александр Зинченко провел матч на скамейке запасных.

Команда набирает 20 очков и поднимается на 2-е место в двух пунктах позади «Челси».

Чемпионат Англии. 9-й тур

Брайтон - Манчестер Сити 1:4

Голы: Аллистер, 81 (с пен) - Гюндоган, 13, Фоден, 28, 31, Марез, 90+5

Брайтон: Санчес, Велтман, Данк, Берн (Мвепу, 56), Кукурелла, Марч, Гросс (Аллистер, 72), Лаллана, Модер, Троссар, Мопей (Лэмпти, 57)

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Гюндоган (Фернандиньо, 75), Бернарду, Фоден, Грилиш (Де Брюйне, 77), Жезус (Марез, 87)