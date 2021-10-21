Илья ЗАБАРНЫЙ: «Динамо почти справилось, но оставили Пике одного»

Защитник киевлян оценил поражение в матче Лиги чемпионов

  • 21.10.2021 12:29
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  • 2 комментария
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Динамо почти справилось, но оставили Пике одного»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Динамо» Илья Забарный прокомментировал поражение 0:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Гол Пике? Да, они активнее в первом тайме были в нападении, много стандартов и подач. Была острота. Почти справились, но вот остался Пике один и забил».

«Это футбол, нужно двигаться дальше», - сказал Забарный.

Источник — Sportarena

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    roman_kros
    roman_kros, 21.10.2021 12:40
    +2
    З чим впоралися? Вас вибачали і Бущан виручав. Перший тайм тотальне знищення, в другому трохи легше було тільки тому, що Барса перейшла в режим енергозбереження...
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    oenergo.com
    oenergo.com, 21.10.2021 12:45
    -2
    Играть на отбой с начала игры, это гарантированное поражение. Где разящие контратаки?
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