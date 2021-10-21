Илья ЗАБАРНЫЙ: «Динамо почти справилось, но оставили Пике одного»

Защитник «Динамо» Илья Забарный прокомментировал поражение 0:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Гол Пике? Да, они активнее в первом тайме были в нападении, много стандартов и подач. Была острота. Почти справились, но вот остался Пике один и забил».

«Это футбол, нужно двигаться дальше», - сказал Забарный.