Красная бундесмашина. Бавария разгромила Бенфику, оставив шансы для Динамо

20 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
В поединке лидеров группы E «Бавария» разгромила «Бенфику» со счетом 4:0. Все голы были забиты после 70-й минуты.
Благодаря этому результату у киевского «Динамо» остаются шансы на продолжение борьбы весной, ведь «Бенфика остается на расстоянии одной победы.
Лига чемпионов
Группа E. 3-й тур
«Бенфика» (Португалия) – «Бавария» (Германия) – 0:4
Голы: Сане, 70, Эвертон, 80 (автогол), Левандовски, 82, Сане, 85.
Турнирная таблица группы E
Источник — Sport.ua
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