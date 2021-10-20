Красная бундесмашина. Бавария разгромила Бенфику, оставив шансы для Динамо

Все 4 гола в матче 3-го тура Лиги чемпионов были забиты после 70-й минуты

  • 20.10.2021 23:55
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Красная бундесмашина. Бавария разгромила Бенфику, оставив шансы для Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов. 

В поединке лидеров группы E «Бавария» разгромила «Бенфику» со счетом 4:0. Все голы были забиты после 70-й минуты.

Благодаря этому результату у киевского «Динамо» остаются шансы на продолжение борьбы весной, ведь «Бенфика остается на расстоянии одной победы.

Лига чемпионов

Группа E. 3-й тур

 «Бенфика» (Португалия) – «Бавария» (Германия) – 0:4

Голы: Сане, 70, Эвертон, 80 (автогол), Левандовски, 82, Сане, 85.

Турнирная таблица группы E

Источник — Sport.ua

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