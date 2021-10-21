В поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла «Бенфику» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Бенфика» — «Бавария» — 0:4
Голы: Сане, 70, 85, Эвертон, 80, автогол, Левандовски, 82
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|80'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Эвертон (Бенфика).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
Источник — Sport.ua
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