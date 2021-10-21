Бенфика
0 : 4
Бавария
20.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бенфика — Бавария — 0:4. Видео голов и обзор матча

Мюнхенская команда всухую разгромила соперника на выезде

  • 21.10.2021 01:11
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Бенфика — Бавария — 0:4. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла «Бенфику» со счетом 4:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Бенфика» — «Бавария» — 0:4
Голы: Сане, 70, 85, Эвертон, 80, автогол, Левандовски, 82

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
82' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
80' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Эвертон (Бенфика).
70' ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).

Источник — Sport.ua

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