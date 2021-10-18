В среду, 20 октября, в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» состоится матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Бенфика»

После жеребьевки большинство экспертов ожидали, что «орлы» вместе с киевским «Динамо» будут бороться за третье место в квартете, которое позволит продолжить еврокубковую кампанию в плей-офф Лиги Европы, а «Бавария» и «Барселона» без особых проблем вместе выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако после двух туров португальский клуб может и сам рассчитывать на продолжение борьбы в престижнейшем турнире.

На старте группового раунда «Бенфика» сыграла в безголевую ничью с «Динамо» (0:0), а во втором туре неожиданно разгромила каталонскую «Барселону» со счетом 3:0. Украинский форвард Роман Яремчук принял участие в обоих поединках, однако результативными действиями пока отличается в национальном чемпионате. С четырьмя очками в активе команда Жоржи Жезуша занимает вторую строчку в турнирной таблице. Впереди только чемпион Германии, с которым португальцам предстоит сыграть в ближайшем матче.

«Бавария»

Команда Юлиана Нагельсманна заслуженно занимает 1 место в клубном рейтинге УЕФА и является одним из главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов. В своей истории «Бавария» 11 раз играла в финале этого турнира, шесть раз мюнхенцам удавалось выиграть трофей. Последний триумф датирован сезоном 2019/20, поэтому очевидно, что получить такого соперника мало кому хотелось.

В первом туре «Бавария» разгромила «Барселону» (3:0), а во втором поиздевалась над киевским «Динамо» (5:0). С 6 очками в активе подопечные Нагельсманна являются единоличными лидерами. В Бундеслиге действующие чемпионы тоже на первом месте, на минувших выходных им удалось эффектно победить «Байер» в Леверкузене, забив все пять мячей в течение восьми минут первого тайма.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Бавария» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.43 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Бенфика»: Влаходимос – Жилберто, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Жоау Мариу, Таарабт, Пицци, Вайгль, Яремчук, Рамуш.

«Бавария»: Нойер – Упамекано, Дэвис, Павар, Эрнандес, Киммих, Мюллер, Сане, Горецка, Гнабри, Левандовски.

20 октября, среда