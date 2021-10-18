Бенфика
0 : 0
Бавария
20.10.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Бенфика – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Команде украинца Романа Яремчука в этот раз будет сложно зацепиться за очки

  • 18.10.2021 17:00
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Бенфика – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

В среду, 20 октября, в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» состоится матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Бенфика»

 

После жеребьевки большинство экспертов ожидали, что «орлы» вместе с киевским «Динамо» будут бороться за третье место в квартете, которое позволит продолжить еврокубковую кампанию в плей-офф Лиги Европы, а «Бавария» и «Барселона» без особых проблем вместе выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако после двух туров португальский клуб может и сам рассчитывать на продолжение борьбы в престижнейшем турнире.

На старте группового раунда «Бенфика» сыграла в безголевую ничью с «Динамо» (0:0), а во втором туре неожиданно разгромила каталонскую «Барселону» со счетом 3:0. Украинский форвард Роман Яремчук принял участие в обоих поединках, однако результативными действиями пока отличается в национальном чемпионате. С четырьмя очками в активе команда Жоржи Жезуша занимает вторую строчку в турнирной таблице. Впереди только чемпион Германии, с которым португальцам предстоит сыграть в ближайшем матче.

«Бавария»

 

Команда Юлиана Нагельсманна заслуженно занимает 1 место в клубном рейтинге УЕФА и является одним из главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов. В своей истории «Бавария» 11 раз играла в финале этого турнира, шесть раз мюнхенцам удавалось выиграть трофей. Последний триумф датирован сезоном 2019/20, поэтому очевидно, что получить такого соперника мало кому хотелось.

В первом туре «Бавария» разгромила «Барселону» (3:0), а во втором поиздевалась над киевским «Динамо» (5:0). С 6 очками в активе подопечные Нагельсманна являются единоличными лидерами. В Бундеслиге действующие чемпионы тоже на первом месте, на минувших выходных им удалось эффектно победить «Байер» в Леверкузене, забив все пять мячей в течение восьми минут первого тайма.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Бавария» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.43 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Бенфика»: Влаходимос – Жилберто, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Жоау Мариу, Таарабт, Пицци, Вайгль, Яремчук, Рамуш.

«Бавария»: Нойер – Упамекано, Дэвис, Павар, Эрнандес, Киммих, Мюллер, Сане, Горецка, Гнабри, Левандовски.

20 октября, среда

«Бенфика» – «Бавария»
Лиссабон. «Эштадиу да Луш». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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