Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы провели один из лучших матчей в Европе»

Наставник «Манчестер Сити» – о разгромной победе над «Брюгге»

  • 20.10.2021 07:18
  • 139 просмотров
  • 1 комментарий
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы провели один из лучших матчей в Европе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над бельгийским «Брюгге» (5:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы провели один из лучших матчей в Европе. Это точно. Я следил за игрой «Брюгге» во время матчей национальных сборных. Я просмотрел множество матчей. Я видел, как хорошо они выглядели в игре с ПСЖ», - сказал Гвардиола.

Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    online
    Bibenco, 20.10.2021 07:32
    0
    Эй, Дарио, это кто такой? Что за лысый позволяет себе так высказываться, когда все прекрасно знают кто на самом деле проводит лучше матчи???
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