Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы провели один из лучших матчей в Европе»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над бельгийским «Брюгге» (5:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы провели один из лучших матчей в Европе. Это точно. Я следил за игрой «Брюгге» во время матчей национальных сборных. Я просмотрел множество матчей. Я видел, как хорошо они выглядели в игре с ПСЖ», - сказал Гвардиола.