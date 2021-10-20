Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы провели один из лучших матчей в Европе»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над бельгийским «Брюгге» (5:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы провели один из лучших матчей в Европе. Это точно. Я следил за игрой «Брюгге» во время матчей национальных сборных. Я просмотрел множество матчей. Я видел, как хорошо они выглядели в игре с ПСЖ», - сказал Гвардиола.
Источник — УЕФА
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