Брюгге
1 : 5
Ман Сити
19.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Соболь не помог. Манчестер Сити без Зинченко разгромил Брюгге

Команда Хосепа Гвардиолы добыла уверенную победу

  • 19.10.2021 21:40
  • 900 просмотров
  • 1 комментарий
Соболь не помог. Манчестер Сити без Зинченко разгромил Брюгге
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура группового этапа «Манчестер Сити» на выезде разобрался с «Брюгге» со счетом 5:1.

В составе бельгийской команды весь матч отыграл украинец Эдуард Соболь, а вот Александр Зинченко остался в запасе у гостей.

«Сити» набирает 6 очков, но позже свой матч проведет ПСЖ, который может вернуть себе лидерство.

Группа A

Брюгге - Манчестер Сити 1:5
Голы: Ванакен, 81 - Канселу, 30, Марез, 43 (с пен), 87, Уокер, 53, Палмер, 67

Брюгге: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки (Мехеле, 79), Соболь, Ритс (Вормер, 56), Альварес (Мбамба, 68), Совах (ван дер Бремпт, 56), Ванакен, Ланг, Де Кетеларе (Дост, 79)

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт (Аке, 57), Канселу, Родри (Фернандиньо, 71), Бернарду (Гюндоган, 57), Де Брюйне (Палмер, 65), Марез, Грилиш, Фоден

1. Манчестер Сити - 6 очков (3 матча)
2. ПСЖ - 4 (2)
3. Брюгге - 4 (3)
4. Лейпциг - 0 (2)

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ~#~
    online
    ~#~, 19.10.2021 21:44
    -2
    А как Соболь мог помогнуть при 1:5?
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