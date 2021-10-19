Соболь не помог. Манчестер Сити без Зинченко разгромил Брюгге

В матче 3-го тура группового этапа «Манчестер Сити» на выезде разобрался с «Брюгге» со счетом 5:1.

В составе бельгийской команды весь матч отыграл украинец Эдуард Соболь, а вот Александр Зинченко остался в запасе у гостей.

«Сити» набирает 6 очков, но позже свой матч проведет ПСЖ, который может вернуть себе лидерство.

Группа A

Брюгге - Манчестер Сити 1:5

Голы: Ванакен, 81 - Канселу, 30, Марез, 43 (с пен), 87, Уокер, 53, Палмер, 67

Брюгге: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки (Мехеле, 79), Соболь, Ритс (Вормер, 56), Альварес (Мбамба, 68), Совах (ван дер Бремпт, 56), Ванакен, Ланг, Де Кетеларе (Дост, 79)

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт (Аке, 57), Канселу, Родри (Фернандиньо, 71), Бернарду (Гюндоган, 57), Де Брюйне (Палмер, 65), Марез, Грилиш, Фоден

1. Манчестер Сити - 6 очков (3 матча)

2. ПСЖ - 4 (2)

3. Брюгге - 4 (3)

4. Лейпциг - 0 (2)