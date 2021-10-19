Брюгге – Ман Сити – 1:5. Соболь проиграл команде Зинченко. Видео голов

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде разобрался с «Брюгге» со счетом 5:1.
У бельгийской команды весь матч отыграл украинец Эдуард Соболь, а Александр Зинченко остался в запасе у гостей.
Брюгге – Манчестер Сити – 1:5. Соболь проиграл команде Зинченко. Видео голов и обзор
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Ман Сити).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Кайл Уокер (Ман Сити).
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Ман Сити).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Ман Сити).
Источник — Sport.ua
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