Брюгге
1 : 5
Ман Сити
19.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Брюгге – Ман Сити – 1:5. Соболь проиграл команде Зинченко. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

  • 19.10.2021 23:41
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Брюгге – Ман Сити – 1:5. Соболь проиграл команде Зинченко. Видео голов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде разобрался с «Брюгге» со счетом 5:1.

У бельгийской команды весь матч отыграл украинец Эдуард Соболь, а Александр Зинченко остался в запасе у гостей.

Брюгге – Манчестер Сити – 1:5. Соболь проиграл команде Зинченко. Видео голов и обзор 

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
81' ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
67' ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Ман Сити).
53' ГОЛ ! Мяч забил Кайл Уокер (Ман Сити).
43' ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Ман Сити).
30' ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Ман Сити).

Источник — Sport.ua

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