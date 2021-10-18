Во вторник, 19 октября, на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный «Брюгге» примет английский «Манчестер Сити». Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени. Арбитром встречи будет Иштван Ковач из Румынии.

Также в одной группе с этими командами находятся «ПСЖ» и «Лейпциг». Перед играми третьего тура расклад в квартете такой: «ПСЖ» имеет в своем активе четыре очка и идет первым, «Брюгге» набрал столько же баллов и занимает вторую строчку, на счету «Манчестер Сити» три пункта и третья позиция, а «Лейпциг» идет последним без очков.

«Брюгге»

«Черно-синие» стартовали в текущем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы с неожиданной ничьей с «ПСЖ», а продолжили не менее неожиданной победой над «Лейпцигом». Эти игры сделали «Брюгге» из явного аутсайдера группы одного из претендентов на выход в плей-офф. Если команда сможет зацепиться за очки в матчах с «Манчестер Сити», то и вовсе станет «грозой авторитетов».

В чемпионате Бельгии дела у «Брюгге» обстоят вполне неплохо. По итогам 11 туров в активе команды Филиппа Клемана 22 очка и она делит первое место в турнирной таблице с сенсационным «Сент-Жиллуа».

Не поможет команде из Брюгге в игре против «ПСЖ» травмированный нападающий Рубен Провиденс. Также под вопросом участие в игре Эдера Баланты и Матея Митровича.

«Манчестер Сити»

«Горожане» начали групповой этап Лиги чемпионов с уверенной победы над «Лейпцигом», а потом было поражение от «ПСЖ». Несмотря на потерю очков, подопечные Хосепа Гвардиолы остаются фаворитами в борьбе за выход в плей-офф. «Манчестер Сити» нужно доказать свое превосходство над «Брюгге», дважды обыграть бельгийцев и дело сделано.

В чемпионате Англии «сити» пока идет третьим, отставая на одно очко от «Ливерпуля» и на два пункта от «Челси». Безусловно, тут вся борьба еще впереди и думается, что «горожанам» будет крайне сложно защитить свой чемпионский титул. Также «голубые» уже успел проиграть «Лестеру» в Суперкубке Англии, а также победить «Уикомб» в 1/16 финала Кубка английской лиги и следующим соперником будет «Вест Хэм».

В лазарете «Манчестер Сити» находится Ферран Торрес. Также могут пропустить эту игру Эдерсон и Габриэл Жезус, однако они с большой долей вероятности выйдут на поле.

История встреч

Это будет первое очное противостояние команд.

Ориентировочные составы

«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Нсоки, Хендри, Клинтон Мата, Ланг, Ванакен, Ритс, Сова, Рикка, Де Кателаре.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Силва, Родри, Де Брюйне, Марез, Фоден, Стерлинг.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.30 по линии Parimatch.

19 октября, вторник