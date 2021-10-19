Во вторник, 19 октября, в Порту на стадионе «Парк-де-Пренс» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют французский «ПСЖ» и немецкий «РБ Лейпциг». Стартовый свисток итальянского рефери Марко Гуиды из Торре-Аннунциаты прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

В условиях настолько мощной трансферной кампании в межсезонье, для французского «Пари Сен-Жермен» настоящим холодным душем стал старт на групповом этапе с ничейного исхода гостевой игры против бельгийского «Брюгге» (1:1). Однако, дальнейший домашний успех в игре против «Манчестер Сити» (2:0) делает команду Маурисио Почеттино явным фаворитом в борьбе за выход из группы, а заветный билет в раунд плей-офф «красно-синие» могут завоевать уже по итогам спаренных дуэлей с «РБ Лейпциг», который в этом сезоне не похож сам на себя.

Примечательно, что «красных быков» и парижан уже третий розыгрыш Лиги чемпионов кряду судьба сводит к очному противостоянию, однако совокупный успех при этом всегда оказывался на стороне французского коллектива. Вместе с «РБ» «ПСЖ» выходил в плей-офф из прошлогодней групповой стадии, а несколькими месяцами ранее не пустил оппонентов в потенциальный исключительно немецкий финал Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», который сам затем и проиграл.

Форма команды Почеттино на внутренней арене вновь поражает воображение. Во Франции завершился только десятый тур из 38, а отрыв от своих преследователей коллектив из столицы уже имеет величиной в девять очков. Очевидная заявка на возвращение чемпионского титула таким образом уже была формально подана на рассмотрение конкурентов, но все мы прекрасно понимаем, что Лионель Месси, Серхио Рамос и прочие пришедшие в клуб игроки топ-уровня явно расчищали место на своих полках для наград не для титула чемпионата Франции.

РБ Лейпциг



Что же касается коллектива американца Джесси Марша, то смена главного тренера пошла «красным быкам» явно во вред. Былые позиции на внутренней арене благополучно утрачены, в Лиге чемпионов, так тем более, результатов добывать не получается. Даже спонтанный товарищеский матч против польского «Шленска» и тот оказывается в итоге проигран. Обстановка внутри команды, которая еще годом ранее под руководством Юлиана Нагельсманна напрягала «Баварию» в чемпионской гонке близка к критичной, однако спасти еврокубковую кампанию шансы еще есть.

С большой долей вероятности можем утверждать, что «Манчестер Сити» таки наберет некое количество очков в серии против бельгийского «Брюгге», что значит для «РБ Лейпциг» только одно – поражение хотя бы в одном из поединков против «ПСЖ» способно закрыть для команды дорогу не только в раунд плей-офф Лиги чемпионов, но и путь в аналогичный раунд Лиги Европы. Последствия такого стечения обстоятельств неизменно приведет к отставке главного тренера уже в зимний трансферный период, поэтому для Марша встречи против французского гранда будут нести особенный характер. И очень некстати в данном контексте был ничейный исход матча немецкой Бундеслиги на выходных против «Фрайбурга» (1:1).

Ориентировочные составы



«ПСЖ»: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Верратти, Гуйе, Эррера – Мбаппе, Месси, Вейналдум.

«РБ Лейпциг»: Гулачи – Клостерманн, Орбан, Симакан, Мукиэле – Кампль, Лаймер – Собослаи, Форсберг, Нкунку – Поульсен.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева поля в этой игре будут явными фаворитами, и при этом могут смело рассчитывать на увеличение статистики по забитым мячам. Нашей ставкой будет позиция – победа «ПСЖ» и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.04 по линии Parimatch.

19 октября, вторник