Месси вытащил ПСЖ. Лео оформил дубль и помог обыграть Лейпциг

ПСЖ в матче 3-го тура Лиги чемпионов на своем поле столкнулся с сопротивлением «Лейпцига», который до последнего претендовал на ничью.

Отметим Лионеля Месси, который оформил дубль, в том числе забил победный гол с пенальти. Парижане возвращаются на первое место в группе.

Группа A

ПСЖ - Лейпциг 3:2

Голы: Мбаппе, 9, Месси, 67, 74 (с пен) - Андре Силва, 28, Мукиеле, 57

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Эррера (Вейналдум, 61), Гуйе (Перейра, 61), Верратти, Месси, Дракслер (Керер, 90), Мбаппе

Лейпциг: Гулачи, Симакан (Поульсен, 83), Орбан, Клостерман (Гвардиол, 70), Мукиеле, Анхелиньо (Хенрикс, 83), Айдара (Мориба, 62), Адамс, Ляймер, Нкунку, Андре Силва (Форсберг, 83)

1. ПСЖ - 7

2. Манчестер Сити - 6

3. Брюгге - 4

4. Лейпциг - 0