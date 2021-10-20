ПСЖ
3 : 2
РБ Лейпциг
19.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Месси вытащил ПСЖ. Лео оформил дубль и помог обыграть Лейпциг

ПСЖ вернул себе лидерство в группе

  • 20.10.2021 00:01
  • 1973 просмотра
  • 2 комментария
Месси вытащил ПСЖ. Лео оформил дубль и помог обыграть Лейпциг
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ в матче 3-го тура Лиги чемпионов на своем поле столкнулся с сопротивлением «Лейпцига», который до последнего претендовал на ничью.

Отметим Лионеля Месси, который оформил дубль, в том числе забил победный гол с пенальти. Парижане возвращаются на первое место в группе.

Группа A

ПСЖ - Лейпциг 3:2
Голы: Мбаппе, 9, Месси, 67, 74 (с пен) - Андре Силва, 28, Мукиеле, 57

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Эррера (Вейналдум, 61), Гуйе (Перейра, 61), Верратти, Месси, Дракслер (Керер, 90), Мбаппе

Лейпциг: Гулачи, Симакан (Поульсен, 83), Орбан, Клостерман (Гвардиол, 70), Мукиеле, Анхелиньо (Хенрикс, 83), Айдара (Мориба, 62), Адамс, Ляймер, Нкунку, Андре Силва (Форсберг, 83)

1. ПСЖ - 7
2. Манчестер Сити - 6
3. Брюгге - 4
4. Лейпциг - 0

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
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    denzellezned
    denzellezned, 20.10.2021 00:21
    +7
    Мессі починає набирати оберти В ЛЧ 3 гри, 3 голи
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    DICTATOR_UA
    DICTATOR_UA , 20.10.2021 00:32
    +2
    Мбапе походу забув Євро 2020 і вирішив не дати Мессі оформити хет-трик
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