ВИДЕО. Реакция Почеттино на волевую победу над Лейпцигом

ПСЖ в матче 3-го тура Лиги чемпионов на своем поле столкнулся с сопротивлением «Лейпцига», который до последнего претендовал на ничью.
Отметим Лионеля Месси, который оформил дубль, в том числе забил победный гол с пенальти. Парижане возвращаются на первое место в группе.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Мауриссио Почеттино после матча ПСЖ – «Лейпциг» (3:2).
Источник — Sport.ua
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