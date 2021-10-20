ВИДЕО. Реакция Почеттино на волевую победу над Лейпцигом

ПСЖ в матче 3-го тура Лиги чемпионов на своем поле столкнулся с сопротивлением «Лейпцига», который до последнего претендовал на ничью.

Отметим Лионеля Месси, который оформил дубль, в том числе забил победный гол с пенальти. Парижане возвращаются на первое место в группе.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Мауриссио Почеттино после матча ПСЖ – «Лейпциг» (3:2).