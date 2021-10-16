В воскресенье, 16 октября, в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» состоится матч восьмого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют местный «Эмполи» и бергамаская «Аталанта». Стартовый свисток рефери Марко Серры из Турина прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Эмполи

Новичок текущего розыгрыша Серии А достаточно перспективно начал для себя кампанию в хорошо знакомых ему условиях. Коллектив опытного наставника Аурелио Андреаццоли следует достаточно простой тактике: берет очки в матчах с примерно равными по силе соперниками и отдает их там, где предсказуемо имеет мало шансов на успех. Скорее всего, на старте футбольного года туринский «Ювентус» тоже пользовался подобными прогнозами, поэтому и умудрился проиграть на своем поле коллективу из Тосканы.

Перспективы «синих» в сезоне оценить достаточно сложно, так как клуб не располагает внушительными финансовыми ресурсами, а в его составе сложно отыскать исполнителей, которые были бы известны широкой общественности. Вторая половина турнирной таблицы – обозримая перспектива, которая может оказаться вполне реальной, но только лишь при условии, если команда Андреаццоли и дальше продолжит стараться ставить подножки соперникам более высокого уровня. Оппоненты из Бергамо в предстоящей игре к числу подобных имеют прямое отношение.

Аталанта

Подопечные Джан Паоло Гасперини тяжело вошли в новый сезон Серии А, в результате чего потеряли уже достаточно много очков и серьезно отстали от лидирующей группы команд. «Оробичи» лишь в последних турах перед октябрьской международной паузой нащупали в себе силы на достижение необходимых результатов, и даже сумели дать бой действующему чемпиону страны, миланскому «Интеру» на его поле (2:2). Вот только еще один поединок против команды из Милана завершился затем уже не так успешно (2:3).

Именно с поражением за плечами и не такой уж и перспективной позицией на восьмой строчке турнирной таблицы «Аталанта» уходила на небольшой перерыв. Не стоит забывать, что «Богине» еще приходится защищать честь страны на международной арене, чем она и будет занята уже через несколько дней, поэтому лучшего способа как следует разыграться перед гостевой дуэлью против английского «Манчестер Юнайтед» подыскать будет достаточно сложно. В то же самое время, велик риск тренерской ошибки, если Гасперини решит поберечь кого-то из своих лидеров.

Ориентировочные составы

«Эмполи»: Викарио – Марчизза, Вити, Романьоли, Стоянович – Бандинелли, Штулац, Журковски – Хендерсон, Ди Франческо – Кутроне.

«Аталанта»: Спортьелло – Песселья, Паломино, Демирал – Мехле, Фройлер, де Роон, Дзаппакоста – Малиновский, Иличич – Муриэль.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что гости в предстоящей игре постараются сыграть с минимальным количеством потраченных физических ресурсов, поэтому проведут уверенный матч и в атаке, и в обороне. Нашей ставкой будет позиция – «Аталанта» победит и ТМ 3.5 с коэффициентом 3.10 по линии Parimatch.

17 октября, воскресенье