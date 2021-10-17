Аталанта с Малиновским прервала неудачную серию и поднялась в топ-6

«Аталанта» в матче 8-го тура чемпионата Италии обыграла «Эмполи» со счетом 4:1. Украинский хавбек Руслан Малиновский начал игру на лавке запасных и вышел на 68-й минуте.

Результативными действиями футболист не отметился. «Аталанта» после двух матчей в Серии A без побед набирает 14 очков и поднимается в топ-6.

Уже на следующей неделе команде предстоит тяжелый выезд на матч с МЮ в Лиге чемпионов.

Чемпионат Италии. 8-й тур

Эмполи - Аталанта 1:4

Голы: Франческо, 30 - Иличич, 11, 24, Вити, 49 (в свои ворота), Сапата, 89

Кальяри - Сампдория 3:1

Голы: Педру, 4, 90, Касерес, 74 - Торсби, 82

Дженоа - Сассуоло 2:2

Голы: Дестро, 27, Васкес, 90 - Скамакка, 17, 20

Удинезе - Болонья 1:1

Голы: Бето, 83 - Барроу, 67