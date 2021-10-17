8-й тур
Эмполи
1 : 4
Аталанта
17.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта с Малиновским прервала неудачную серию и поднялась в топ-6

Руслан вышел на замену

  • 17.10.2021 17:51
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  • 1 комментарий
Аталанта с Малиновским прервала неудачную серию и поднялась в топ-6
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» в матче 8-го тура чемпионата Италии обыграла «Эмполи» со счетом 4:1. Украинский хавбек Руслан Малиновский начал игру на лавке запасных и вышел на 68-й минуте.

Результативными действиями футболист не отметился. «Аталанта» после двух матчей в Серии A без побед набирает 14 очков и поднимается в топ-6.

Уже на следующей неделе команде предстоит тяжелый выезд на матч с МЮ в Лиге чемпионов.

Чемпионат Италии. 8-й тур

Эмполи - Аталанта 1:4
Голы: Франческо, 30 - Иличич, 11, 24, Вити, 49 (в свои ворота), Сапата, 89

Кальяри - Сампдория 3:1
Голы: Педру, 4, 90, Касерес, 74 - Торсби, 82

Дженоа - Сассуоло 2:2
Голы: Дестро, 27, Васкес, 90 - Скамакка, 17, 20

Удинезе - Болонья 1:1
Голы: Бето, 83 - Барроу, 67

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.10.2021 18:14
    0
    Мог забивать головой, это был бы прикол, но вратарь успел отбить. В целом, нормальную оценку наиграл за 20 минут. Хотя теперь у Гасперини головная боль кого ставить на МЮ, Пашалич, Иличич выдали лучшую игру в сезоне.
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