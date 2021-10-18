В матче 8-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде разгромила «Эмполи» со счетом 4:1.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|49'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Маттиа Вити (Эмполи).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Ди Франческо (Эмполи).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
Источник — MEGOGO
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