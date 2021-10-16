Милан обыграл Верону, проиграв первый тайм со счетом 0:2

В матче восьмого тура Серии А «Милан» в домашних стенах одержал непростую победу над «Вероной».
Гости выиграли первый тайм, но во второй половине встречи хозяевам удалось перевернуть ход игры.
Чемпионат Италии. 8-й тур
«Милан» – «Верона» – 3:2
Голы: 0:1 – 7 Капрари, 0:2 – 24, пенальти Барак, 1:2 – 59 Жиру, 2:2 – 76, пенальти Кессиэ, 3:2 – 78, автогол Гюнтер.
«Милан» – Тэтэрушану, Калабрия, Романьоли, Томори, Балло-Туре, Кессиэ, Беннасер (Ибрагимович, 77), Салемакерс (Кастильехо, 46), Жиру (Тонали, 82), Ребич (Рафаэл Леау, 36), Мальдини (Крунич, 46).
«Верона» – Монтипо, Фараони, Чеккерини (Шутало, 46), Гюнтер, Казале, Лазович (Канчельери, 79), Велозу (Тамез, 60), Барак, Илич, Калинич (Лазанья, 64), Капрари (Симеоне, 60).
Источник — Sport.ua
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