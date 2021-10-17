В поединке 8-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» дома обыграл «Верону» со счетом 3:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Милан» — «Верона» — 3:2
Голы: Жиру, 59, Кессье, 76, с пенальти, Гюнтнер, 78, автогол — Капрари, 7, Барак, 24, с пенальти
События матча
|78'
|ГОЛ ! Автогол забил Корай Гюнтер (Милан).
|76'
|ГОЛ ! С пенальти забил Франк Кесси (Милан).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
|24'
|ГОЛ ! С пенальти забил Антонин Барак (Эллас Верона).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Капрари (Эллас Верона).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.