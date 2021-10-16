Молчанов выиграл пятый титул в сезоне

Денис стал победителем турнира в Испании в парном разряде

  • 16.10.2021 18:14
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Молчанов выиграл пятый титул в сезоне
© Emilio Sánchez Academy. Давид Вега-Эрнандес и Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов стал чемпионом челленджера в Аликанте в парном разряде.
 
В матче за титул украинец и испанец Давид Вега-Эрнандес обыграли тандем Мэтт Рид (Австралия) / Роман Арнеодо (Монако).
 
Аликанте. Финал
Денис Молчанов / Давид Вега-Эрнандес – Мэтт Рид / Роман Арнеодо – 6:4, 6:2
 
Отметим, что Денис выиграл уже пятый титул на челленджерах в текущем сезоне.

Источник — Sport.ua

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