Молчанов выиграл пятый титул в сезоне

Украинский теннисист Денис Молчанов стал чемпионом челленджера в Аликанте в парном разряде.
В матче за титул украинец и испанец Давид Вега-Эрнандес обыграли тандем Мэтт Рид (Австралия) / Роман Арнеодо (Монако).
Аликанте. Финал
Денис Молчанов / Давид Вега-Эрнандес – Мэтт Рид / Роман Арнеодо – 6:4, 6:2
Отметим, что Денис выиграл уже пятый титул на челленджерах в текущем сезоне.
Источник — Sport.ua
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