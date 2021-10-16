Молчанов выиграл пятый титул в сезоне

Украинский теннисист Денис Молчанов стал чемпионом челленджера в Аликанте в парном разряде.



В матче за титул украинец и испанец Давид Вега-Эрнандес обыграли тандем Мэтт Рид (Австралия) / Роман Арнеодо (Монако).



Аликанте. Финал

Денис Молчанов / Давид Вега-Эрнандес – Мэтт Рид / Роман Арнеодо – 6:4, 6:2



Отметим, что Денис выиграл уже пятый титул на челленджерах в текущем сезоне.