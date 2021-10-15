Один из двух центральных матчей восьмого тура Серии А пройдет в субботу в Риме – «Лацио» примет «Интер». Дополнительной интриги матчу придает личность Симоне Индзаги. Тренер, который сделал себе имя именно во главе «Орлов», впервые после ухода сыграет со своей бывшей командой.

«Лацио»

Уход Индзаги в «Интер» поставил «Лацио» перед необходимостью искать нового главного тренера. И президент римлян Клаудио Лотито сделал выбор в пользу Маурицио Сарри. Привыкание «Орлов» к новой схеме 4-3-3 и к специфическому футболу экс-тренера «Наполи» пока что идет с переменным успехом. В стартовые 7 туров Серии А у «Лацио» уложились и важнейшая победа в дерби над «Ромой», и разгромное поражение 0:3 от «Болоньи» в предыдущем туре, и ничьи с «Кальяри» и «Торино».

Как итог – на данный момент «Лацио» делит шестое-девятое места в Серии А с той же «Болоньей», а также «Ювентусом» и «Аталантой». Хорошая иллюстрация того, что на старте сезона дела идут туго не только у команды Сарри.

Без кадровых потерь для «Лацио» перед матчем с «Интером» не обошлось – из-за дисквалификации не сыграет лидер защиты команды Франческо Ачерби. Чиро Иммобиле, который пропускал матчи сборных из-за травмы, в четверг возобновил тренировки в общей группе, и на матч с «Интером», скорее всего, выйдет в стартовом составе.

«Интер»

Симоне Индзаги в субботу на «Стадио Олимпико» скорее всего ждет «теплый» прием. Все же «Лацио» он покинул не совсем красиво: сначала ударил по рукам с президентом «Лацио» по поводу нового контракта, оставалось только поставить подпись, а затем буквально за одну ночь передумал, не устояв перед более высокой зарплатой и возможность тренировать чемпионов Италии.

В «Интере» Индзаги начал очень неплохо: в 7 турах Серии А у «нерадзурри» 5 побед, 2 ничьи и третье место в турнирной таблице. Команда выглядела довольно убедительно, но, стоит признать, что календарь на старте сезона у «Интера» был довольно простым: из по-настоящему сильных соперников были только «Аталанта» и, с большой натяжкой, «Сассуоло». Настоящие испытания начинаются только сейчас: выезд к «Лацио», матч с сенсационным «Шерифом» в Лиге чемпионов, а затем Дерби Италии против «Ювентуса» - и все это за одну неделю!

К матчу против «Лацио» «Интер» подходит без дисквалифицированных и травмированных игроков (если, конечно, не считать Кристиана Эриксена) – успел восстановиться даже Стефано Сенси. Тем не менее, есть большие сомнения в том, что на предстоящий поединок Симоне Индзаги сможет выставить боевой состав. С большой долей вероятности, наставник «Интера» побережет южноамериканский десант в лице Лаутаро Мартинеса, Хоакина Корреа, Артуро Видаля и Алексиса Санчеса, который только в ночь с четверга на пятницу играл за океаном в отборе на ЧМ-2022. И вся четверка вернется в расположение «Интера» буквально в день матча с «Лацио».

История встреч

Предстоящий матч будет уже 157-м в истории противостояний «Лацио» и «Интера» в Серии А. Преимущество на стороне «Змей» - 65 побед против 37 при 54 ничьих. Разница мячей – 249 – 173 в пользу «Интера».

Прогноз на противостояние

Обе команды на старте сезона играют в открытый атакующий футбол и испытывают определенные проблемы в защите. Все это говорит в пользу того, что матч будет результативным. Наша ставка – тотал больше 3,5 голов, коэффициент 2,53.

Ориентировочные составы:

«Лацио»: Рейна – Марушич, Луис Фелипе, Патрик, Хюсай – Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто – Фелипе Андерсон, Иммобиле, Педро

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Де Фрей, Бастони – Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Джеко, Мартинес

16 октября, суббота