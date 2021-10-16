Рим сильнее Милана. Лацио одержал волевую победу в матче с Интером

В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата Италии «Лацио» в Риме одержало волевую победу над «Интером».
Гости выиграли первый тайм со счетом 1:0, но хозяева трижды поразили ворота миланского клуба во второй половине встречи.
Чемпионат Италии. 8-й тур
«Лацио» – «Интер» – 3:1
Голы: 0:1 – 12, пенальти Перишич, 1:1 – 64, пенальти Иммобиле, 2:1 – 81 Фелипе Андерсон, 3:1 – 90+1 Милинкович-Савич.
«Лацио» – Рейна, Марушич, Габаррон, Луис Фелипе, Хюсай (Ладзари, 66), Лейва (Катальди, 85), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 66), Педро (Дзакканьи, 75), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Акпа-Акпро, 86).
«Интер» – Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Думфрис, 67), Димарко, Перишич (Корреа, 67), Брозович, Гальярдини (Весино, 67), Барелла (Чалханоглу, 86), Джеко (Мартинес, 76).
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Источник — Sport.ua
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