8-й тур
Лацио
3 : 1
Интер Милан
16.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рим сильнее Милана. Лацио одержал волевую победу в матче с Интером

Во втором тайме римляне оказались сильнее

  • 16.10.2021 21:04
  • 198 просмотров
  • 0 комментариев
Рим сильнее Милана. Лацио одержал волевую победу в матче с Интером
© ФК Интер Милан

В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата Италии «Лацио» в Риме одержало волевую победу над «Интером».
 
Гости выиграли первый тайм со счетом 1:0, но хозяева трижды поразили ворота миланского клуба во второй половине встречи.
 
Чемпионат Италии. 8-й тур
 
«Лацио» – «Интер» – 3:1
Голы: 0:1 – 12, пенальти Перишич, 1:1 – 64, пенальти Иммобиле, 2:1 – 81 Фелипе Андерсон, 3:1 – 90+1 Милинкович-Савич.

«Лацио» – Рейна, Марушич, Габаррон, Луис Фелипе, Хюсай (Ладзари, 66), Лейва (Катальди, 85), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 66), Педро (Дзакканьи, 75), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Акпа-Акпро, 86).
«Интер» – Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Думфрис, 67), Димарко, Перишич (Корреа, 67), Брозович, Гальярдини (Весино, 67), Барелла (Чалханоглу, 86), Джеко (Мартинес, 76).
 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности