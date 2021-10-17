В поединке 8-го тура чемпионата Италии по футболу римский «Лацио» дома обыграл «Интер» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лацио» — «Интер» — 3:1
Голы: Иммобиле, 64, с пенальти, Андерсон, 81, Милинкович-Савич, 90 — Перишич, 12
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
|64'
|ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|12'
|ГОЛ ! С пенальти забил Иван Перишич (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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