Александр ЗАВАРОВ: «Против Финляндии Дешам выставит резервный состав»

Специалист – о шансах сборной Украины занять второе место в группе

  • 14.10.2021 07:19
  • 741 просмотр
  • 2 комментария
Александр ЗАВАРОВ: «Против Финляндии Дешам выставит резервный состав»
© УАФ

Бывший игрок киевского «Динамо», «Ювентуса», сборной СССР, а также экс-член тренерского штаба сборной Украины Александр Заваров поделился мнением о перспективах нашего «национала» после ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1).

«Вся борьба еще впереди. Шансы у сборной Украины есть, они никогда не пропадают. Все зависит от самих футболистов и тренерского штаба.

В группе сложилась такая ситуация, когда многое связано не только с результатом поединка в Боснии, но и исходов матчей с участием конкурентов. Понятное дело, что хотелось бы надеяться только на себя, но получается, что нужно ждать результаты двух других игр: Босния и Герцеговина — Финляндия и Финляндия — Франция.

Я думаю, что за три дня до матча украинцев в Зенице сборная Франции обыграет Казахстан и досрочно выйдет в финальную часть мирового первенства, а в последней игре с Финляндией Дидье Дешам выставит резервный состав. Как бы там ни было, а нашей сборной нужно обыгрывать боснийцев и рассчитывать, что финны потеряют очки с французами», - сказал Заваров.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 14.10.2021 07:57
    0
    У футболистов других стран радость выступать за сборную, у нас это какое-то вечные интриги и превозмогание. Не хватает сил, яиц, настроения, еще чего-то. В удовольствие когда вы уже будете играть? Даже хорошо, что последний матч решающий. Увидим насколько сильно они хотят сыграть в Катаре, а не просто получить галочку в резюме.
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    Kh75
    online
    Kh75, 14.10.2021 07:36
    0
    Финны не только французам влетят, еще и боснийцам, и тогда боснию устроит ничья с нами. И это хорошо для наших, больше мотивирует. Как ответка с финами
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