Александр ЗАВАРОВ: «Против Финляндии Дешам выставит резервный состав»

Бывший игрок киевского «Динамо», «Ювентуса», сборной СССР, а также экс-член тренерского штаба сборной Украины Александр Заваров поделился мнением о перспективах нашего «национала» после ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1).

«Вся борьба еще впереди. Шансы у сборной Украины есть, они никогда не пропадают. Все зависит от самих футболистов и тренерского штаба.

В группе сложилась такая ситуация, когда многое связано не только с результатом поединка в Боснии, но и исходов матчей с участием конкурентов. Понятное дело, что хотелось бы надеяться только на себя, но получается, что нужно ждать результаты двух других игр: Босния и Герцеговина — Финляндия и Финляндия — Франция.

Я думаю, что за три дня до матча украинцев в Зенице сборная Франции обыграет Казахстан и досрочно выйдет в финальную часть мирового первенства, а в последней игре с Финляндией Дидье Дешам выставит резервный состав. Как бы там ни было, а нашей сборной нужно обыгрывать боснийцев и рассчитывать, что финны потеряют очки с французами», - сказал Заваров.